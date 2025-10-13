快訊

影／弘光、靜宜學生和多名租客被騙 清水警函送不法房仲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中有房仲涉嫌詐騙，有房東和租屋客被騙，還有同業也受害，被害人網路PO文提醒，目前有弘光、靜宜學生和多名租客被騙，清水警方表示，已將涉及詐騙的嚴姓男子函送地檢署偵辦。

被害人在Threads貼文和照片說，請弘光和靜宜學生小心此人，已有多名學生和租客受害被騙，也有3間同行即房仲業受害，請台中海線與租客和房東注意。

清水警分局今天表示，今年8月22日薛姓女子報案指稱，其子名下房產遭簽約專任房仲嚴姓男子偽造印章出租予他人，並侵占簽約金及租金共計4萬600元，向清水分局提出告訴。清水分局依規定受理後，通知嚴男到案說明，並於10月1日將全案移請台中地檢署偵辦。

清水警分局明秀派出所長楊勝傑表示，警方已通知轄內靜宜大學及弘光科技大學校方，加強對學生宣導租屋安全及防詐手法，避免類似事件再度發生。

台中市清水警分局明秀派出所長楊勝傑說明詐騙案。圖／警方提供
台中市清水警分局明秀派出所長楊勝傑說明詐騙案。圖／警方提供

租客 詐騙 房東

