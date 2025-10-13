快訊

不忍了！南投國慶連假3天5起山難 消防局這樣向山友喊話

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

不少民眾利用國慶連假登山，導致山域事故頻傳。南投縣消防局表示，昨獲報2起山難，其中1支2人登山隊今平安下山，而3天連假共發生5起山難，搜救隊多涉險夜間馳援，風險驟升，呼籲山友登山前做好萬全準備，並衡量自身體能。

南投縣消防局指出，昨天上午10時許、晚上7時許先後接獲報案，指信義干卓萬18連峰、八大秀有登山客因高山症、山區大雨出現失溫等情形，對外求援，該局只能緊急調派轄管消防分隊，並通報警方或玉管處等相關單位協助出動救人。

其中，八大秀失溫案件為一行2人登山隊，9日自東埔登山口出發，預計攀登「八大秀」後於13日下山，但昨晚攻頂八通關山後，下撤至觀高坪高繞路段時，68歲簡姓山友因山區大雨，全身裝備被雨水浸濕，出現失溫現象，因此求援。

該局第三大隊獲報後啟動山域救援機制，調派玉山分隊人員整備待命地面挺進馳援，為爭取黃金救援時效，同步通報玉山國家公園管理處及其觀高山屋巡查員就近支援，昨漏夜馳援與失溫者接觸後將2人帶回山屋，休息一夜後，今平安下山。

消防局統計，國慶3天連假共發生5起山域事故，案發山域涵蓋鹿谷陳東坑山、信義無雙山、南三段櫧山北鞍營地及昨天的干卓萬18連峰、八大秀，4起為失溫、高山症或骨折，1起為迷途，總計出動35人次及直升機3架次馳援搜救。

消防局表示，每次搜救多是涉險漏夜冒險出勤，危及搜救人員自身安全也造成負擔，為此再次呼籲山友，山區氣候多變，應隨時注意天候與路況變化，登山前做好萬全準備並衡量自身體能，確保登山安全，降低山難發生及搜救隊出勤風險。

南投縣消防局統計，國慶3天連假共發生5起山難，再次呼籲山友登山前做好萬全準備並衡量自身體能。圖／南投縣消防局提供
南投縣 玉山國家公園 山友

