澎湖吉貝嶼驚見火燒船漂流 不排除遭人為縱火焚毀

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導

澎湖縣白沙鄉吉貝嶼今天下午4時許被民眾報案在吉貝村垃圾掩埋場北邊的海岸礁石旁，有一艘漁船起火燃燒，還在海上載浮載沉，不過現場並未見到漁民求救，懷疑是廢棄漁船起火，不排除遭人縱火焚毀，警消已介入調查。

據了解，這起火燒船是發生在今天下午4時19分左右，當時吉貝村民見到吉貝嶼半月灣東邊有陣陣黑煙冒起，往海邊望去就看到一艘冒著火光的船，正在岸邊礁石處隨著波浪載浮載沉，疑似已擱淺在礁石上。

澎湖縣消防局吉貝分隊立刻派遣2 車3人前往現場滅火，由隊員王怡鈞負責帶班，但消防局勤務人員到達現場時，由於起火船隻距離道路約60公尺，經消防人員布設水線，並延伸4條水帶出水搶救，火勢才在下午5時5分撲滅。

不過由於火勢猛烈，漁船已被燒得嚴重焦黑，不過警消懷疑該艘起火的漁船疑似為廢棄漁船，但為何會起火燃燒，不排除也有人為縱火可能，海巡署岸巡單位正調閱船籍資料查證，要與警消一同釐清漁船莫名起火原因。

澎湖吉貝嶼北方出現漁船起火還擱淺在礁石上，現場黑煙滾滾，船隻不到一小時就被燒得只剩焦黑骨架。記者巫鴻瑋／翻攝
澎湖吉貝嶼北方出現漁船起火還擱淺在礁石上，現場黑煙滾滾，船隻不到一小時就被燒得只剩焦黑骨架。記者巫鴻瑋／翻攝

