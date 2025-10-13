澎湖吉貝嶼驚見火燒船漂流 不排除遭人為縱火焚毀

澎湖縣白沙鄉吉貝嶼今天下午4時許被民眾報案在吉貝村垃圾掩埋場北邊的海岸礁石旁，有一艘漁船起火燃燒，還在海上載浮載沉，不過現場並未見到漁民求救，懷疑是廢棄漁船起火，不排除遭人縱火焚毀，警消已介入調查。

據了解，這起火燒船是發生在今天下午4時19分左右，當時吉貝村民見到吉貝嶼半月灣東邊有陣陣黑煙冒起，往海邊望去就看到一艘冒著火光的船，正在岸邊礁石處隨著波浪載浮載沉，疑似已擱淺在礁石上。

澎湖縣消防局吉貝分隊立刻派遣2 車3人前往現場滅火，由隊員王怡鈞負責帶班，但消防局勤務人員到達現場時，由於起火船隻距離道路約60公尺，經消防人員布設水線，並延伸4條水帶出水搶救，火勢才在下午5時5分撲滅。