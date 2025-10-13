快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

國慶連假南投5起山域事故 35人次搜救冒險助下撤

中央社／ 南投13日電

68歲簡姓山友昨晚從八通關山攻頂後，下撤觀高坪高繞路段，被雨水浸濕失溫無法行動，搜救人員獲報冒雨挺進協助山友今天下山；南投縣消防局統計，國慶連假轄內共5起山域事故。

南投縣消防局今天發布新聞稿表示，國慶3天連假，分別接獲5起山域事故，包括10日中午南三段信義鄉無雙山1名男山友摔傷，動脈出血，由直升機吊掛救援；11日清晨南三段信義鄉櫧山北鞍營地，1名女山友疑高山症且意識模糊無法行走。

陳東坑山1名獨攀男山友於11日傍晚迷路求助；信義鄉干卓萬18連峰有1名男山友疑高山症且意識模糊無法行走，於12日上午求援。

消防局又於12日晚間7時23分接獲簡姓山友報案，稱一行2人登山隊於9日從東埔登山口出發，預計攀登「八大秀」3座百岳後於13日下山；未料昨晚從八通關山攻頂後，下撤至觀高坪高繞路段時，簡姓男山友因山區大雨，全身裝備被浸濕，出現失溫現象且無法自行行動，請求救援。

南投縣政府消防局第三大隊獲報後，立即啟動山域救援機制，調派玉山分隊消防人員整備待命地面挺進馳援；內政部國家公園署玉山國家公園管理處也通報觀高山屋巡查員就近支援，2名巡查員連夜冒雨趕赴現場，於晚間10時與簡男接觸，並提供保暖衣物及熱水。

簡男體力逐漸恢復後，由巡查員協助下撤，於今天凌晨0時25分順利抵達山屋，上午評估安全狀況後自行下山。

消防局表示，這5起山域事故共出動搜救人員35人次及直升機3架次，且多起屬夜間冒險執勤，已危及搜救人員自身危險；提醒民眾登山務必做好萬全準備並注意自身狀況，隨時注意天候與路況變化，以降低山域事故發生，減少消防人員出勤風險。

