驚悚！國2甲圳頭交流道西向出口車禍 營半聯結車撞進路邊停車場
國道2號甲線圳頭交流道西向出口今(13)日下午14時38分許發生車禍，一台營半聯結車突然衝出匝道槽化島並撞進路邊民營停車場內，車頭當場撞爛，駕駛還一度受困，且停車場內也有多部車輛受損。大貨車駕駛由消防人員協助脫困後，意識清楚，送醫後沒有生命危險。
國道警察表示，59歲張姓男子駕駛營半聯結車，行經國道2號甲線圳頭交流道西向出口，疑似操作不當，導致車輛衝出匝道槽化島並撞進路邊民營停車場內，造成多部車輛受損，目前仍在排除中。有關詳細肇事原因以及受損的車輛數量，尚待進一步調查釐清。
桃園市消防局說明，張男意識清楚，頭部後側有撕裂傷，經搶救後脫困，由救護人員給予頸圈、長背板固定、清理傷口及包紮止血，由大園分隊救護車送往林口長庚醫院治療，現場無其他人員傷亡。
警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行經匝道應放慢車速，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。
本文章來自《桃園電子報》。原文：驚悚！國2甲圳頭交流道西向出口車禍 營半聯結車撞進路邊停車場
