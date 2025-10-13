男稱「要洗澡」進入魚塭身亡 高市警報驗釐清死因

黃姓男子今天在高雄岡山區一處魚塭，向魚塭旁工作人員稱「要洗澡」即自行進入魚塭，經旁人察覺黃男久未出現便報警求助，黃男後續被尋獲、已無生命跡象。警方後續將報驗釐清死因。

高雄市警察局岡山分局員警說明，45歲黃男上午前往永安路附近一處魚塭，並與魚塭旁工作人員談話時，稱欲洗澡後，即自行進入魚塭水中。

警方表示，魚塭工作人員見黃男未再浮出水面，上午8時20分許報案求助。經員警到場，在事發地點周邊發現黃男遺留部分個人物品，隨即通知消防人員及家屬到場協助搜尋。

警方說，經救難人員投入打撈作業，上午11時53分許於魚塭內尋獲黃男，但他被救上岸時已無生命跡象。後續將通報檢方及法醫相驗，以釐清黃男死因，並協助其家屬處理後續事宜。