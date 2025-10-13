警推2026公益寫真月曆 所得將用於照顧警犬...地方分局只有他入選

警政署刑事局與微風慈善基金會、中華民國刑警之友協會今年推出2026公益寫真月曆，以「警警相依」為題，透過刑警與警犬互動，展現守護社會的無聲力量；三月代言人是來自台南市警第二分局的偵查佐廖偉廷，他也是地方分局中唯一入選代言的刑事人員。

刑事局今年從全台刑事人員中挑選12人拍攝，義賣所得將全數捐贈保三總隊警犬分隊用於訓練、裝備及生活福利；身兼二分局「藍勾勾小編」的偵查佐廖偉廷今年報名，順利當選2026年3月代言人。

廖偉廷不僅是第一線刑警，也是分局的反詐宣導人員，長期投入社群經營與反詐騙宣導，更以創意與熱忱成功邀請多位百萬人氣網紅「無償」拍攝各種主題的反詐影片，為警政宣導注入嶄新活力，被譽為「反詐幕後推手」；這次他在得知活動消息，首次好奇報名，就順利入選。