警推2026公益寫真月曆 所得將用於照顧警犬...地方分局只有他入選
警政署刑事局與微風慈善基金會、中華民國刑警之友協會今年推出2026公益寫真月曆，以「警警相依」為題，透過刑警與警犬互動，展現守護社會的無聲力量；三月代言人是來自台南市警第二分局的偵查佐廖偉廷，他也是地方分局中唯一入選代言的刑事人員。
刑事局今年從全台刑事人員中挑選12人拍攝，義賣所得將全數捐贈保三總隊警犬分隊用於訓練、裝備及生活福利；身兼二分局「藍勾勾小編」的偵查佐廖偉廷今年報名，順利當選2026年3月代言人。
廖偉廷不僅是第一線刑警，也是分局的反詐宣導人員，長期投入社群經營與反詐騙宣導，更以創意與熱忱成功邀請多位百萬人氣網紅「無償」拍攝各種主題的反詐影片，為警政宣導注入嶄新活力，被譽為「反詐幕後推手」；這次他在得知活動消息，首次好奇報名，就順利入選。
刑事局指出，月曆義賣所得將全數捐贈予保安警察第三總隊刑事警察大隊警犬分隊，作為警犬訓練、裝備與生活福利之用，以感謝警犬與領犬員長年無聲奉獻的辛勞；希望號召更多人共同關注與支持警政公益，讓「無聲英雄」持續發揮關鍵力量，營造安全、溫暖的社會環境。
