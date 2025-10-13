台南女騎士半夜自摔…機車滑行30公尺全面燃燒 酒測值高達0.93

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

27歲項姓女子今天凌晨騎機車從台南市海佃路二段往南（市區方向）行駛時，突然失控導致人車倒地，機車一路刮行路面約30公尺才停下，車輛還當場起火燃燒；消防將項女送醫，警方到醫院酒測，發現項女酒測值竟高達0.93毫克，待她出院後依公共危險罪送辦。

台南市消防局今天凌晨12時5分接獲報案，海佃路二段上有機車全面燃燒，消防局出動2車4人，於12時22分撲滅火勢，現場27歲項姓女子自摔，肢體擦挫傷，意識清楚，消防送醫治療；轄區第三警分局交通分隊分別趕往現場與醫院了解，查出項女是酒駕自摔。

警方研判，火燒車可能是機車倒地與地面摩擦生熱後起火燃燒，且項女酒測值高達0.93毫克，數值相當高，意識已屬於爛醉狀態，十分容易發生失控自摔肇事；詢問後，將項女依法送辦，並呼籲民眾喝酒後切勿駕車，可搭計程車等大眾交通工具或找代駕，以保安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

27歲項姓女子今天凌晨酒駕騎機車自摔，車輛當場起火燃燒。記者袁志豪／翻攝
