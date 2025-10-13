金門水頭碼頭六旬釣客落海身亡 搜救40分鐘仍回天乏術

金門縣水頭碼頭北堤港區今日上午發生一起釣客意外墜海事故，一名年約60多歲的鄭姓男子清晨在北側防波堤釣魚時，因不明原因不慎跌入海中，直到1小時後才被其他釣客發現異常通報，警消獲報後火速出動2艇10人趕赴現場，歷時40分鐘在消波塊涵洞中尋獲男子，但送上岸時已無呼吸心跳，經搶救仍宣告不治。

金門縣港務處指出，事故發生於上午8點12分左右，鄭姓男子當時在水頭港北側防波堤垂釣，不明原因跌落海中，在9點20分，有釣友發現他遲遲未現身、釣具卻仍留在原處，隨即報警，海巡、港警與消防單位隨後投入搜救，在10點04分在消波塊間發現趴臥卡在洞內的男子，立即協助脫困打撈上岸，但已明顯死亡。詳細落海原因仍待進一步釐清。

港務處說明，水頭港區北側防波堤屬商港法規定之管制區，目前委由金門縣釣魚協會管理，僅限會員可入內釣魚，出入須經警衛查驗身分登記。港務處強調，後續將會同協會全面檢視安全設施與管理制度，避免悲劇重演。

據了解，鄭姓釣客是金門酒廠退休員工，平日熱愛垂釣黑鯛，幾乎天天清晨五點就會現身水頭北堤「報到」，有釣友回憶，他個性溫和、經驗豐富，沒想到竟發生意外，聽聞噩耗後眾人難掩悲痛。