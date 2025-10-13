治療師在醫院電腦加掛外部程式 輔大醫院今以危害資安解雇他

輔仁大學附設醫院治療師周姓員工，日前遭指控在院內電腦安裝「ngrok」代理伺服器與「RaiDrive」雲端硬碟掛載程式，疑擅自開放外部連線通道，恐影響病患資料安全。輔大醫院院長黃瑞仁今表示，院方已召開人力資源規劃暨評議委員會，決議解雇，並強調絕不容忍任何可能危害資訊安全的行為。

輔大醫院指出，事件發生後第一時間即啟動資安強化措施，全面提升帳號權限管理、限制辦公設備外部連線、並強化防火牆偵測機制。院方表示，經內部稽核與資安團隊檢視，目前未發現任何病患個資外洩跡象，醫院資訊系統運作正常，病歷與就診資料均未受影響。