快訊

徐乃麟入行43年從未參加金鐘 首揭背後原因：我有社恐

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

聽新聞
0:00 / 0:00

治療師在醫院電腦加掛外部程式 輔大醫院今以危害資安解雇他

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

輔仁大學附設醫院治療師周姓員工，日前遭指控在院內電腦安裝「ngrok」代理伺服器與「RaiDrive」雲端硬碟掛載程式，疑擅自開放外部連線通道，恐影響病患資料安全。輔大醫院院長黃瑞仁今表示，院方已召開人力資源規劃暨評議委員會，決議解雇，並強調絕不容忍任何可能危害資訊安全的行為。

輔大醫院指出，事件發生後第一時間即啟動資安強化措施，全面提升帳號權限管理、限制辦公設備外部連線、並強化防火牆偵測機制。院方表示，經內部稽核與資安團隊檢視，目前未發現任何病患個資外洩跡象，醫院資訊系統運作正常，病歷與就診資料均未受影響。

據了解，警方先前調查指出，周男在院內電腦安裝代理伺服器程式，形同自建「外部通道」，可從外部電腦連線內網電腦，若遭濫用恐導致個資外洩。科技偵查警官也提醒，醫療院所存有大量病患資料，應加強安裝權限管控與防火牆監測，以防止內部人員擅自建立外部連線。

輔大醫院爆發資安事件院方今表示已解雇涉案勞工。本報資料照
輔大醫院爆發資安事件院方今表示已解雇涉案勞工。本報資料照

病患 個資 輔大醫院 治療師

延伸閱讀

晶創台灣方案 鎖定三領域

陸再公布我心戰網軍個資 學者分析背後目的：企圖達到一石三鳥效果

交通警察洩密！轉傳賴士葆撞傷2女個資 判刑6月緩刑4年

資安院指中共監控資料外洩 點名台灣可成駭侵跳板

相關新聞

金門水頭碼頭六旬釣客落海身亡 搜救40分鐘仍回天乏術

金門縣水頭碼頭北堤港區今日上午發生一起釣客意外墜海事故，一名年約60多歲的鄭姓男子清晨在北側防波堤釣魚時，因不明原因不慎...

治療師在醫院電腦加掛外部程式 輔大醫院今以危害資安解雇他

輔仁大學附設醫院治療師周姓員工，日前遭指控在院內電腦安裝「ngrok」代理伺服器與「RaiDrive」雲端硬碟掛載程式，...

扯轎車後雨刷怪人又犯案 停重劃區各廠牌車10餘輛車都遭殃

高市大寮區81期重劃區上月底有車主愛車後雨刷遭人刻意破壞，隔天發現另有11車也遭毀壞，大罵犯嫌「狼心狗肺」；沒料，扯雨刷...

屏東枋寮工廠火警 廠內設備釀禍、無人傷亡

屏東縣枋寮鄉一間工廠今日上午發生火警，消防局接獲報案後前往救火，發現是廠內2台橡膠裂解爐起火燃燒，經搶救後一小時內撲滅火...

彰化男深夜到雲林摸黑抓螃蟹 消失暗夜海岸幸被警方救回

彰化廖姓男子深夜和朋友到雲林麥寮六輕附近施厝大排抓螃蟹，兩人跳下水沿著大排一路摸黑到出海口，廖因發現螃蟹即和友人分散急忙...

影／台中高中生騎單車擦撞路邊車 留紙條被風吹走…警用電眼找人

台中市黃姓男子在上月間將轎車停放在南屯區道路旁，停放十多天要取車時，發現轎車後照鏡與車身有毀損痕跡而報警，警方調閱數十支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。