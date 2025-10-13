彰化男深夜到雲林摸黑抓螃蟹 消失暗夜海岸幸被警方救回

彰化廖姓男子深夜和朋友到雲林麥寮六輕附近施厝大排抓螃蟹，兩人跳下水沿著大排一路摸黑到出海口，廖因發現螃蟹即和友人分散急忙追蟹，沒多久消失在茫茫大海中，朋友在暗夜中狂叫都沒回應，廖又沒帶手機，等候多時不見廖回頭，只能向警方求救，警方沿著海岸搜尋，終在一處消波塊尋獲，安然救起。

臺西分局麥寮分駐所前天深夜接獲民眾報案，指他與廖姓友人到海堤抓紅蟳，廖和他分散，失聯約1小時，擔心發生意外請警方幫忙。警員邱柏凱、蔡珍玲獲報立即前往協尋。

警方依報案所指的地點，來到麥寮鄉施厝寮大排水出海口後安海堤一帶，報案男子看到有警車揮手大喊「在這裡！快來救我的朋友！」他緊張地向警員說，他和廖姓友人從彰化結伴來雲林的海邊抓紅蟳。

他說，因天色很暗剛開始兩人一起朝著同方向前進，但沒多久，只聽到廖大喊「那裏好像有螃蟹，我過去看看。」廖很快消失在暗夜的海岸，當時四周黑漆漆伸手不見五指，自己不敢冒險再前進，怕自己也迷了路，只能在原地對著大海大聲呼喊，但任憑他怎麼叫，都沒有回應，廖又沒帶手機，隨著一分一秒過去越發擔心，等了約1個多小時，廖仍未回來，才趕緊打電話向警察求助。

員警了解情況後，沿著廖消失的方向，開著警車緩行並以廣播器沿著海堤叫喊搜尋，後來隱約聽到有人回應，員警下車看到一名男子在消波塊中揮著手，在警方協助下順利脫困，廖男說，一路追蟹不知自己跑了多遠，一時迷路，也搞不清楚方向，也沒手機，心想先躲在消波塊等到天亮再離開，謝謝警察來搭救。