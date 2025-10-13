影／台中高中生騎單車擦撞路邊車 留紙條被風吹走…警用電眼找人

台中市黃姓男子在上月間將轎車停放在南屯區道路旁，停放十多天要取車時，發現轎車後照鏡與車身有毀損痕跡而報警，警方調閱數十支監視器後發現，朱姓高中生與同學騎單車行經該處時，不慎擦撞，朱在車門把上留有聯絡資訊，但因被風吹走，導致車主無法聯繫，警方聯絡學生與車主協調後續賠償事宜。

經查，黃姓男子（41歲）在本月初時，將轎車停在南屯區保安五街路旁，十多天後要取車時，才發現轎車的左邊後照鏡、車身有毀損痕跡，黃男保著「姑且一試」的心態報案。

第四警分局交通分隊警員謝明成獲報後，調閱大樓監視器掌握事發時間，再循線追查路口畫面，逐一交叉比對，調閱數十支監視器後，才發現肇事時間是9月12日，當天晚間朱姓高中生（16歲）與同學騎單車行經該處，因朱生分心取物，導致重心不穩擦撞車輛。

朱生當時有留字條寫下聯絡方式，放置在轎車門把上，但紙條恐因黃車停放過久，導致紙條被風吹落，車主才無法聯繫到朱生。

警員聯絡朱生時，朱只說案發後內心一直忐忑不安，苦等車主聯繫卻始終沒有下文，接到警方聯絡「反而鬆了一口氣」，會與車主協調後續賠償。

黃姓車主聽到警方找到是學生騎單車肇事實，也直呼不可思議，沒想到警方真的能找到人，感謝警察的用心與專業，讓他得以順利求償。