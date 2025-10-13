快訊

影／台中阿伯騎車蓋帆布滑落...卷進車輪 警用30秒排除助返家

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬賴姓男子月初時騎機車行東區時，機車覆蓋的帆布脫落，導致卡入車輪裡，機車無法動彈，有民眾熱心上前協助，也聯絡警方到場，警方到場後以巧手拉扯帆布，不到30秒時間，即成功排除卡住帆布，讓賴男安心返家。

第三警分局東區分駐所警員馬智壯、蔡敏沂，1日晚間6時許獲報，東區精武路、旱溪西路口有民眾需要協助，員警趕抵現場後，見兩輛機車停在路邊，旁邊還有民眾焦急等候，起初以為是交通事故

警方調查才知，當時賴姓男子（62歲）騎一輛三輪機車行經該處時，因覆蓋在後方置物籃上的帆布，在行進間滑落，纏進車軸導致機車動彈不得，因賴男行動不便，熱心民眾試著協助拉扯帆布卻無法取出，因該處車流繁忙，擔心久候恐生危險，只好報警請求協助。

警方確認賴男沒受傷、機車已熄火後，立即蹲低身子觀察帆布卡住位置與角度，對準方向俐落出手，不到30秒便順利將帆布抽出，讓在場民眾忍不住嘖嘖稱奇，

賴男見愛車重獲自由，臉上立刻綻放笑容，頻頻向員警及熱心民眾道謝，警方也協助收妥帆布，並以繩索固定於置物籃上，確保行車安全。

警方提醒，汽機車駕駛，裝載貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免行駛途中因震動而鬆脫，危害他人及自身行車安全與秩序。另呼籲，若在街頭遇到需要幫助的民眾，請不吝多加關懷，通報警方到場提供最即時的協助。

台中市賴姓男子在1日騎機車行經東區時，車上帆布纏入輪子中，警方到場協助排除。圖／第三警分局提供
機車行 東區 交通事故 台中市

