小琉球傳11人潛水團遭海流帶往外海 海巡到場潛客均已上船

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

昨天是國慶連假最後一天，小琉球傳出一群在花瓶岩的潛水客遭離岸流帶走，差點漂流到航道，被大鵬灣國家風景區管理處的瞭望人員發現，即時通報海巡。海巡人員前往確認，業者表示搭船的潛水客均已平安上船，並無遭海流帶往外海。

花瓶岩是小琉球熱門的浮潛、潛水地點，但因距離白砂港的東琉航道很近，鵬管處小琉球工作站會派人員進行瞭望，避免潛客不慎被海流帶到航道區，發生危險。昨日上午10時許，瞭望人員發現有一群水肺潛水團，在花瓶岩被強勁海流逐漸帶往航道。

據了解，此水肺潛水團是由2名教練帶領9名潛客，從肚仔坪到美人洞，再至花瓶岩外海進行潛水。工作站主任陳榮豐表示，當時瞭望人員發現這群人已經漂離了花瓶岩試潛區，一直被海流帶往白砂港的航道區，連忙通報海巡。

他說，當時這群潛客還未漂到航道區，瞭望人員發現情況不對便通報海巡，避免真的繼到航道後釀災。海巡表示，接獲報後立即前往協助，到場後業者表示搭船的潛水客均已平安上船，並無遭海流帶往外海。

昨天是國慶連假最後一天小琉球傳出一群在花瓶岩的潛水客遭離岸流帶走，差點漂流到航道。記者潘奕言／翻攝
昨天是國慶連假最後一天小琉球傳出一群在花瓶岩的潛水客遭離岸流帶走，差點漂流到航道。記者潘奕言／翻攝
昨天是國慶連假最後一天小琉球傳出一群在花瓶岩的潛水客遭離岸流帶走，差點漂流到航道。圖／民眾提供
昨天是國慶連假最後一天小琉球傳出一群在花瓶岩的潛水客遭離岸流帶走，差點漂流到航道。圖／民眾提供

小琉球 海巡 教練

