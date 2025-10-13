小琉球傳11人潛水團遭海流帶往外海 海巡到場潛客均已上船

昨天是國慶連假最後一天，小琉球傳出一群在花瓶岩的潛水客遭離岸流帶走，差點漂流到航道，被大鵬灣國家風景區管理處的瞭望人員發現，即時通報海巡。海巡人員前往確認，業者表示搭船的潛水客均已平安上船，並無遭海流帶往外海。

花瓶岩是小琉球熱門的浮潛、潛水地點，但因距離白砂港的東琉航道很近，鵬管處小琉球工作站會派人員進行瞭望，避免潛客不慎被海流帶到航道區，發生危險。昨日上午10時許，瞭望人員發現有一群水肺潛水團，在花瓶岩被強勁海流逐漸帶往航道。

據了解，此水肺潛水團是由2名教練帶領9名潛客，從肚仔坪到美人洞，再至花瓶岩外海進行潛水。工作站主任陳榮豐表示，當時瞭望人員發現這群人已經漂離了花瓶岩試潛區，一直被海流帶往白砂港的航道區，連忙通報海巡。