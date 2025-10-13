扯轎車後雨刷怪人又犯案 停重劃區各廠牌車10餘輛車都遭殃

高市大寮區81期重劃區上月底有車主愛車後雨刷遭人刻意破壞，隔天發現另有11車也遭毀壞，大罵犯嫌「狼心狗肺」；沒料，扯雨刷怪人沒抓到又犯案；同地點又有各廠牌10餘輛車後雨刷被惡意扯斷，受害車主氣得PO網；警方指目前有3車主報案，追查涉案人中。

上月27日，高市一名網友kisseveyoday在網路Threads25和26日連兩天貼文指，自己愛車後雨刷都被惡意破壞，整支拔起，打算去停有監視器的地方，氣死。他研判應該會有其他車遭殃，果不其然，事發隔天到同一地點查看，數一數共有11車雨刷也遭毀壞，怒罵對方狼心狗吠的壞人，並貼文提醒其他車主注意。

沒想到，警方還沒抓到這名扯斷雨刷的怪人，在同一重劃區又有10多輛車受害，有網友拍下畫面PO上網路社群「社會事新聞影音」，包括Toyota、SUZUKI、Volvo、三菱、福斯、現代、Luxgen等各廠牌車輛的後雨刷遭被惡意扯斷。

轄區林園警分局指出，目前有3名車主報案，已依規定受理後，已採集相關生物跡證送驗比對中，並組專案小組追查。

警方指出，該處地點為新劃設重劃區，相關設施尚未完善，為避免類似情事再度發生，警方已責由轄區派出所加強該地點夜間及重點時段區域巡邏密度，並編排守望勤務，目前臨時監視器設置尚有用電問題，已協調周邊機關、住戶借電中。