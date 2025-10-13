快訊

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

華航機隊／唯一日本飛機YS-11空難 寶塚女星魂斷異鄉

澎湖馬公老字號羊肉店鍋爐突起火 消防搶救助樓上4房客逃命

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火，消防局獲報出動6車13人前往搶救，當時2、3樓還有房客消防員協助救出3男1女，其中女房客因吸入濃煙，以共生面罩協助逃生，幸火勢20分鐘後順利撲滅。

澎湖縣消防局指出，今天凌晨1時33分接獲民眾報案指稱，馬公市光復路5巷某羊肉店起火燃燒，請求派遣人車前往搶救，消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公分隊、澎南分隊及馬公港務消防分隊，共 6 車 13人前往搶救，由副大隊長朱偉靖負責指揮，另同步轉報警察局派員到場協助交通管制等事宜。

消防局勤務人員抵達現場後發現起火戶為地上3層的建築物，羊肉店1樓廚房鍋爐起火，已有明顯火勢，勤務人員立即部署2條水線進行搶救，並入室查看，並協助2、3樓出租套房3男1女的房客疏散，其中女性房客由搶救人員以「共生面罩」協助引導逃生。

現場火勢經搶救後，於1時51分控制，並實施排煙，1時53分熄滅，燃燒面積約2平方公尺，幸無人員傷亡。詳細起火原因及損失金額，由消防局火災調查科調查中。

澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火，消防員疏散4名房客。圖／讀者提供
澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火，消防員疏散4名房客。圖／讀者提供
澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火，消防員疏散4名房客。圖／讀者提供
澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火，消防員疏散4名房客。圖／讀者提供
澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火。圖／讀者提供
澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火。圖／讀者提供
澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火，消防員疏散4名房客；圖為店內畫面。圖／讀者提供
澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火，消防員疏散4名房客；圖為店內畫面。圖／讀者提供
澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火，消防員疏散4名房客。圖／讀者提供
澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火，消防員疏散4名房客。圖／讀者提供

馬公 房客 澎湖縣 消防員 火災

延伸閱讀

馳援花蓮災區 高市消防局再出動跨縣市救援

綠蠵龜與玳瑁遭廢棄漁網纏繞 澎湖漁民解困救援

台東鹿野透天厝暗夜竄出熊熊烈焰 男住戶背部燒燙傷

洗完澡浴室門打不開 澎湖女隔窗狂呼救5消防員撬開2道門鎖尷尬救人

相關新聞

澎湖馬公老字號羊肉店鍋爐突起火 消防搶救助樓上4房客逃命

澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火，消防局獲報出動6車13人前往...

扯轎車後雨刷怪人又犯案 停重劃區各廠牌車10餘輛車都遭殃

高市大寮區81期重劃區上月底有車主愛車後雨刷遭人刻意破壞，隔天發現另有11車也遭毀壞，大罵犯嫌「狼心狗肺」；沒料，扯雨刷...

小聲一點！好友聚餐酒後太吵爆衝突 4人混戰負傷互告傷害

新北市三重區昨晚發生酒後鬥毆案。一群熟識朋友昨晚8時許在餐廳同桌餐敘喝酒時，44歲林男上前搭肩請47歲友人李男降低音量，...

新店北宜路離奇死亡車禍 男子半夜躺路中遭計程車輾過當場死亡

43歲朱男昨晚9時許駕駛計程車行經新北市新店區北宜路時，不慎輾過躺臥路邊的69歲王男。救護人員獲報到場發現王男全身多處骨...

台3線大型重機與違規左轉轎車相撞 騎士擦傷送醫

台3線苗栗縣獅潭鄉路段昨天發生直行大型重機與違規左轉轎車碰撞車禍，機車車頭嚴重受損，22歲曾姓女騎士擦傷送醫，案由警方進...

台南玉井台3線「3機車車禍」 2人倒路面、4大1小擦挫傷都送醫

台南玉井台3線往龜丹路口今晚7點多發生一起車禍事故，3台機車不慎發生碰撞，造成7人受傷，有2人一度倒臥地面，另5人分別受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。