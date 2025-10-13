澎湖馬公老字號羊肉店鍋爐突起火 消防搶救助樓上4房客逃命
澎湖縣馬公市光復路一家老字號羊肉店「宵夜食堂」羊肉店今天凌晨1時33分一樓廚房鍋爐突然起火，消防局獲報出動6車13人前往搶救，當時2、3樓還有房客，消防員協助救出3男1女，其中女房客因吸入濃煙，以共生面罩協助逃生，幸火勢20分鐘後順利撲滅。
澎湖縣消防局指出，今天凌晨1時33分接獲民眾報案指稱，馬公市光復路5巷某羊肉店起火燃燒，請求派遣人車前往搶救，消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公分隊、澎南分隊及馬公港務消防分隊，共 6 車 13人前往搶救，由副大隊長朱偉靖負責指揮，另同步轉報警察局派員到場協助交通管制等事宜。
消防局勤務人員抵達現場後發現起火戶為地上3層的建築物，羊肉店1樓廚房鍋爐起火，已有明顯火勢，勤務人員立即部署2條水線進行搶救，並入室查看，並協助2、3樓出租套房3男1女的房客疏散，其中女性房客由搶救人員以「共生面罩」協助引導逃生。
現場火勢經搶救後，於1時51分控制，並實施排煙，1時53分熄滅，燃燒面積約2平方公尺，幸無人員傷亡。詳細起火原因及損失金額，由消防局火災調查科調查中。
