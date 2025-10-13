小聲一點！好友聚餐酒後太吵爆衝突 4人混戰負傷互告傷害

新北市三重區昨晚發生酒後鬥毆案。一群熟識朋友昨晚8時許在餐廳同桌餐敘喝酒時，44歲林男上前搭肩請47歲友人李男降低音量，不料雙方情緒激動發生拉扯衝突，43歲柯男與22歲李男也加入戰局全部負傷，警到場壓制逮人，4人均依傷害罪送辦。

三重警分局昨晚8時許接獲報案，三重區忠孝路與自由街口一間餐廳發生糾紛，警方出動快打警力趕抵迅速控制現場。經了解鬥毆雙方均是朋友關係，昨晚相約用餐喝酒。其中44歲林男突然上前搭肩請47歲李男降低音量，但因現場音量較大，雙方不解對方意思，加上均有飲酒情緒激動發生拉扯衝突。

不料同桌43歲柯男與22歲李男見狀竟加入戰局，4個人打成一團，導致林男左膝擦傷、柯男左小腿擦傷；47歲李男左臉頰紅腫，均被趕抵的快打警力壓制帶回警局。警詢時4人互提傷害告訴，警方詢後將4人依傷害罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康