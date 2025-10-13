快訊

川普又實現偉大TACO交易！美股期指大反彈 金價刷新高、加密貨幣噴漲

哈瑪斯今提前釋放以色列人質！ 川普：加薩戰爭結束了

韓國也憤怒？氣候正義遊行集結跨世代抗爭

聽新聞
0:00 / 0:00

小聲一點！好友聚餐酒後太吵爆衝突 4人混戰負傷互告傷害

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市三重區昨晚發生酒後鬥毆案。一群熟識朋友昨晚8時許在餐廳同桌餐敘喝酒時，44歲林男上前搭肩請47歲友人李男降低音量，不料雙方情緒激動發生拉扯衝突，43歲柯男與22歲李男也加入戰局全部負傷，警到場壓制逮人，4人均依傷害罪送辦。

三重警分局昨晚8時許接獲報案，三重區忠孝路與自由街口一間餐廳發生糾紛，警方出動快打警力趕抵迅速控制現場。經了解鬥毆雙方均是朋友關係，昨晚相約用餐喝酒。其中44歲林男突然上前搭肩請47歲李男降低音量，但因現場音量較大，雙方不解對方意思，加上均有飲酒情緒激動發生拉扯衝突。

不料同桌43歲柯男與22歲李男見狀竟加入戰局，4個人打成一團，導致林男左膝擦傷、柯男左小腿擦傷；47歲李男左臉頰紅腫，均被趕抵的快打警力壓制帶回警局。警詢時4人互提傷害告訴，警方詢後將4人依傷害罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雙方因音量問題發生衝突。記者黃子騰／翻攝
雙方因音量問題發生衝突。記者黃子騰／翻攝
警方到場將衝突雙方隔開。記者黃子騰／翻攝
警方到場將衝突雙方隔開。記者黃子騰／翻攝

三重 朋友 餐廳 鬥毆 傷害罪 衝突

延伸閱讀

影／捷運新埔站電扶梯卡鞋意外 4人摔倒受傷送醫

雲林母檢舉兒與友吸毒 警方蒐證逮4人

民代稱基層怨警車警笛聲變小 新北警局長方仰寧：符合規範

影／黃子佼又出事了！開車撞傷女騎士未等警就離開 再吃肇逃及傷害罪

相關新聞

新店北宜路離奇死亡車禍 男子半夜躺路中遭計程車輾過當場死亡

43歲朱男昨晚9時許駕駛計程車行經新北市新店區北宜路時，不慎輾過躺臥路邊的69歲王男。救護人員獲報到場發現王男全身多處骨...

小聲一點！好友聚餐酒後太吵爆衝突 4人混戰負傷互告傷害

新北市三重區昨晚發生酒後鬥毆案。一群熟識朋友昨晚8時許在餐廳同桌餐敘喝酒時，44歲林男上前搭肩請47歲友人李男降低音量，...

台3線大型重機與違規左轉轎車相撞 騎士擦傷送醫

台3線苗栗縣獅潭鄉路段昨天發生直行大型重機與違規左轉轎車碰撞車禍，機車車頭嚴重受損，22歲曾姓女騎士擦傷送醫，案由警方進...

台南玉井台3線「3機車車禍」 2人倒路面、4大1小擦挫傷都送醫

台南玉井台3線往龜丹路口今晚7點多發生一起車禍事故，3台機車不慎發生碰撞，造成7人受傷，有2人一度倒臥地面，另5人分別受...

阿里山10歲男童墜落25米邊坡 消防員馳援5小時平安送醫

今天中午有名10歲男童與家人同行阿里山霞山線舊鐵道步道，不慎摔落25米邊坡，嘉義縣消防局獲報即派遣人車前往救援，因路途偏遠且地形陡峭...

4天前鼻頭潛水失蹤…今在海面發現屍體 家屬心痛認屍

1艘遊艇今天在新北市鼻頭海域航行時，發現海面有具男性屍體。澳底海巡隊獲報後，打撈屍體並載回澳底漁港。瑞芳警方表示，經通知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。