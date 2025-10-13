快訊

川普又實現偉大TACO交易！美股期指大反彈 金價刷新高、加密貨幣噴漲

哈瑪斯今提前釋放以色列人質！ 川普：加薩戰爭結束了

韓國也憤怒？氣候正義遊行集結跨世代抗爭

聽新聞
0:00 / 0:00

新店北宜路離奇死亡車禍 男子半夜躺路中遭計程車輾過當場死亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

43歲朱男昨晚9時許駕駛計程車行經新北市新店區北宜路時，不慎輾過躺臥路邊的69歲王男。救護人員獲報到場發現王男全身多處骨折、頭部重創已無呼吸心跳送醫不治。朱男酒測值為0，初步研判未注意車前狀況釀禍，詢後將依過失致死罪嫌送辦。

新店警方昨天晚間9時許接獲報案，新店區北宜路二段有車禍事故。警方及救護人員到場，發現被輾過的69歲王男全身多處骨折、頭部重創已無呼吸心跳，立即將他送往新店慈濟醫院搶救，但經急救後仍因傷重宣告不治。

43歲朱姓計程車司機向警方表示，他開車行經新店區北宜路二段時突然驚覺壓到東西，下車查看才發現輾到人立即報警。朱男經酒測後並無酒駕，警方初步研判朱男未注意車前狀況肇事，詢後將依過失致死罪嫌送辦。警方正擴大調閱相關監視器畫面，釐清死者王男為何會倒臥路邊。

駕駛計程車的朱男行經北疑路不慎輾過躺臥路邊的王男。記者黃子騰／翻攝
駕駛計程車的朱男行經北疑路不慎輾過躺臥路邊的王男。記者黃子騰／翻攝

計程車司機 骨折 過失致死 監視器 車禍

延伸閱讀

影／高雄7旬翁猛撞計程車畫面曝光 車頭全撞爛釀4傷急送醫

律師搭計程車開錯路遭運將嗆「送到範圍內就好」 網怒：難怪都改搭Uber

高雄鋼構廠疑吊掛失誤4噸鋼骨重壓 1女當場死亡1男重傷

騎士半夜追撞轎車噴飛遭輾斃 家屬申請保險理賠失利原因曝光

相關新聞

新店北宜路離奇死亡車禍 男子半夜躺路中遭計程車輾過當場死亡

43歲朱男昨晚9時許駕駛計程車行經新北市新店區北宜路時，不慎輾過躺臥路邊的69歲王男。救護人員獲報到場發現王男全身多處骨...

小聲一點！好友聚餐酒後太吵爆衝突 4人混戰負傷互告傷害

新北市三重區昨晚發生酒後鬥毆案。一群熟識朋友昨晚8時許在餐廳同桌餐敘喝酒時，44歲林男上前搭肩請47歲友人李男降低音量，...

台3線大型重機與違規左轉轎車相撞 騎士擦傷送醫

台3線苗栗縣獅潭鄉路段昨天發生直行大型重機與違規左轉轎車碰撞車禍，機車車頭嚴重受損，22歲曾姓女騎士擦傷送醫，案由警方進...

台南玉井台3線「3機車車禍」 2人倒路面、4大1小擦挫傷都送醫

台南玉井台3線往龜丹路口今晚7點多發生一起車禍事故，3台機車不慎發生碰撞，造成7人受傷，有2人一度倒臥地面，另5人分別受...

阿里山10歲男童墜落25米邊坡 消防員馳援5小時平安送醫

今天中午有名10歲男童與家人同行阿里山霞山線舊鐵道步道，不慎摔落25米邊坡，嘉義縣消防局獲報即派遣人車前往救援，因路途偏遠且地形陡峭...

4天前鼻頭潛水失蹤…今在海面發現屍體 家屬心痛認屍

1艘遊艇今天在新北市鼻頭海域航行時，發現海面有具男性屍體。澳底海巡隊獲報後，打撈屍體並載回澳底漁港。瑞芳警方表示，經通知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。