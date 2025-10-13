新店北宜路離奇死亡車禍 男子半夜躺路中遭計程車輾過當場死亡

43歲朱男昨晚9時許駕駛計程車行經新北市新店區北宜路時，不慎輾過躺臥路邊的69歲王男。救護人員獲報到場發現王男全身多處骨折、頭部重創已無呼吸心跳送醫不治。朱男酒測值為0，初步研判未注意車前狀況釀禍，詢後將依過失致死罪嫌送辦。

新店警方昨天晚間9時許接獲報案，新店區北宜路二段有車禍事故。警方及救護人員到場，發現被輾過的69歲王男全身多處骨折、頭部重創已無呼吸心跳，立即將他送往新店慈濟醫院搶救，但經急救後仍因傷重宣告不治。