聽新聞
0:00 / 0:00
新店北宜路離奇死亡車禍 男子半夜躺路中遭計程車輾過當場死亡
43歲朱男昨晚9時許駕駛計程車行經新北市新店區北宜路時，不慎輾過躺臥路邊的69歲王男。救護人員獲報到場發現王男全身多處骨折、頭部重創已無呼吸心跳送醫不治。朱男酒測值為0，初步研判未注意車前狀況釀禍，詢後將依過失致死罪嫌送辦。
新店警方昨天晚間9時許接獲報案，新店區北宜路二段有車禍事故。警方及救護人員到場，發現被輾過的69歲王男全身多處骨折、頭部重創已無呼吸心跳，立即將他送往新店慈濟醫院搶救，但經急救後仍因傷重宣告不治。
43歲朱姓計程車司機向警方表示，他開車行經新店區北宜路二段時突然驚覺壓到東西，下車查看才發現輾到人立即報警。朱男經酒測後並無酒駕，警方初步研判朱男未注意車前狀況肇事，詢後將依過失致死罪嫌送辦。警方正擴大調閱相關監視器畫面，釐清死者王男為何會倒臥路邊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言