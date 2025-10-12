快訊

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

聽新聞
0:00 / 0:00

4天前鼻頭潛水失蹤…今在海面發現屍體 家屬心痛認屍

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

1艘遊艇今天在新北市鼻頭海域航行時，發現海面有具男性屍體。澳底海巡隊獲報後，打撈屍體並載回澳底漁港。瑞芳警方表示，經通知家屬指認，確認死者是4天前在鼻頭海域潛水失蹤的莊姓男子，已報請檢察官及法醫師相驗，釐清死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心8日中午接獲報案，37歲莊男潛水後失蹤。消防、海巡和警方陸海空搜尋，一直未發現他的蹤影。

海巡人員今午接獲1艘遊艇通報，在鼻頭角附近（北緯25°07.523，東經121°55.477）發現男性屍體。澳底海巡隊PP-3566巡防艇到場後，將屍體打撈上船，載回澳底漁港。

瑞芳警方比對穿著及身體特徵，研判是8日潛水失蹤的莊男，並通知莊男的姊姊指認，確認死者就是莊男。警方檢視屍體，未發現明顯可疑外傷，並將屍體移至基隆市立殯葬管理所冰存，再報請基隆地檢署檢察官及法醫師依法相驗，釐清死因。

莊姓男子8日在新北市鼻頭海域潛水時失蹤，今午有遊艇在海面發現男性屍體，警方通知家屬指認，確認死者是莊男。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子8日在新北市鼻頭海域潛水時失蹤，今午有遊艇在海面發現男性屍體，警方通知家屬指認，確認死者是莊男。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子8日在新北市鼻頭海域潛水時失蹤，今午有遊艇在海面發現男性屍體，警方通知家屬指認，確認死者是莊男。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子8日在新北市鼻頭海域潛水時失蹤，今午有遊艇在海面發現男性屍體，警方通知家屬指認，確認死者是莊男。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子8日在新北市鼻頭海域潛水時失蹤，今午有遊艇在海面發現男性屍體，警方通知家屬指認，確認死者是莊男。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子8日在新北市鼻頭海域潛水時失蹤，今午有遊艇在海面發現男性屍體，警方通知家屬指認，確認死者是莊男。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子8日在新北市鼻頭海域潛水時失蹤，今午有遊艇在海面發現男性屍體，警方通知家屬指認，確認死者是莊男。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子8日在新北市鼻頭海域潛水時失蹤，今午有遊艇在海面發現男性屍體，警方通知家屬指認，確認死者是莊男。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子8日在新北市鼻頭海域潛水時失蹤，今午有遊艇在海面發現男性屍體，警方通知家屬指認，確認死者是莊男。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子8日在新北市鼻頭海域潛水時失蹤，今午有遊艇在海面發現男性屍體，警方通知家屬指認，確認死者是莊男。記者邱瑞杰／翻攝

屍體 海巡

延伸閱讀

4天前鼻頭海域潛水失蹤 陸海空搜救無所獲 今被人發現遺體在海面漂流

婦人河邊洗澡突遭鱷魚狠咬斃命 尋獲時遺體僅剩「半個身體」

緬甸軍方動力滑翔傘空襲點燈節人群 至少24死47傷、罹難者屍體難辨

專訪／從本土劇到金鐘…朱宥丞看屍體推積絕望 成就「聽海湧」名場面

相關新聞

台南玉井台3線「3機車車禍」 2人倒路面、4大1小擦挫傷都送醫

台南玉井台3線往龜丹路口今晚7點多發生一起車禍事故，3台機車不慎發生碰撞，造成7人受傷，有2人一度倒臥地面，另5人分別受...

阿里山10歲男童墜落25米邊坡 消防員馳援5小時平安送醫

今天中午有名10歲男童與家人同行阿里山石山引水道步道，不慎摔落25米邊坡，嘉義縣消防局獲報即派遣人車前往救援，因路途偏遠...

4天前鼻頭潛水失蹤…今在海面發現屍體 家屬心痛認屍

1艘遊艇今天在新北市鼻頭海域航行時，發現海面有具男性屍體。澳底海巡隊獲報後，打撈屍體並載回澳底漁港。瑞芳警方表示，經通知...

影／汽車清晨不明原因自撞電桿 車頭撞爛、駕駛肇逃

太驚險！屏東縣長治鄉復興路一段今12日清晨5時許發生汽車不明原因突然自撞路旁電線桿，車頭幾撞爛，造成電桿斷裂，警方清晨6...

影／高雄7旬翁猛撞計程車畫面曝光 車頭全撞爛釀4傷急送醫

73歲黃姓男子今午駕車載71歲陳姓妻子，行經高市經武路左轉文龍東路，當場和直行的鄧姓男子計程車相撞，2車車頭撞爛，黃和妻...

新北女酒後跌落社區停車場車道 她衰遭住戶開車輾過

新北市24歲李姓女子今天早上在家中喝酒後，獨自走到永和區永貞路1處社區，進入大門後不明原因跌落停車場車道。社區56歲徐男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。