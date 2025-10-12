4天前鼻頭潛水失蹤…今在海面發現屍體 家屬心痛認屍

1艘遊艇今天在新北市鼻頭海域航行時，發現海面有具男性屍體。澳底海巡隊獲報後，打撈屍體並載回澳底漁港。瑞芳警方表示，經通知家屬指認，確認死者是4天前在鼻頭海域潛水失蹤的莊姓男子，已報請檢察官及法醫師相驗，釐清死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心8日中午接獲報案，37歲莊男潛水後失蹤。消防、海巡和警方陸海空搜尋，一直未發現他的蹤影。

海巡人員今午接獲1艘遊艇通報，在鼻頭角附近（北緯25°07.523，東經121°55.477）發現男性屍體。澳底海巡隊PP-3566巡防艇到場後，將屍體打撈上船，載回澳底漁港。

瑞芳警方比對穿著及身體特徵，研判是8日潛水失蹤的莊男，並通知莊男的姊姊指認，確認死者就是莊男。警方檢視屍體，未發現明顯可疑外傷，並將屍體移至基隆市立殯葬管理所冰存，再報請基隆地檢署檢察官及法醫師依法相驗，釐清死因。