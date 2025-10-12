影／高雄7旬翁猛撞計程車畫面曝光 車頭全撞爛釀4傷急送醫

73歲黃姓男子今午駕車載71歲陳姓妻子，行經高市經武路左轉文龍東路，當場和直行的鄧姓男子計程車相撞，2車車頭撞爛，黃和妻子輕傷，另鄧男和車上女乘客有胸悶及左眼角擦挫傷；警方初判黃轉彎未禮讓小黃，鄧男未注意車狀況釀禍。

鳳山警分局調查，黃姓男子今天中午12時駕車搭載陳姓妻子沿經武路南往北欲左轉文龍東路時與對向經武路北往南直行的鄧姓男子（55歲）計程車相撞，險波及在待轉區的女騎士。

事故造成2車車頭嚴重毀損，黃翁右手擦挫傷、陳妻胸悶，另鄧男有胸悶現象，車上乘客陳姓婦人（64歲）左眼角擦挫傷，4人均被送醫治療，所幸無大礙；警方事後對黃、鄧2人施以酒測，酒測值均為0。

警方初步研判，黃男駕車轉彎時未禮讓鄧男直行的小黃，另鄧男也未注意車前狀況，詳細肇責由交通大隊釐清判定。