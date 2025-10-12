新北女酒後跌落社區停車場車道 她衰遭住戶開車輾過

新北市24歲李姓女子今天早上在家中喝酒後，獨自走到永和區永貞路1處社區，進入大門後不明原因跌落停車場車道。社區56歲徐男開車出門時未注意車道上有人直接輾過。救護人員將李女救出送醫，發現她多處骨折所幸無生命危險，意外原因待查。

據了解，永和區24歲李女疑因心情不佳，今天清晨獨自在家喝酒，上午7時許出門散心行經永和區永貞路一處社區，李女不明原因走進該社區，不久後就墜落到停車場出入口車道。

此時該社區56歲徐男開車欲出門，當徐男打開停車場鐵門駛出停車場車道時，未注意躺在車道上的李女直接輾過，徐男趕緊下車查看，發現李女被卡在車底立即報警。消防人員到場將受困的李女救出，發現李女全身多處骨折，所幸意識尚清醒生命跡象穩定，由救護人員送醫急救，目前正進行手術中。意外原因仍待警方調查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康