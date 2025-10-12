4天前鼻頭海域潛水失蹤 陸海空搜救無所獲 今被人發現遺體在海面漂流
莊姓男子8日到新北市鼻頭海域潛水時失蹤，今午明有艘遊艇在鼻頭海域，發現男子遺體在海面漂流。海巡隊獲報後，派遣巡防艇到場打撈，並載回澳底漁港，通知莊男家屬指認。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心8日今午接獲報案，指有名男子疑在鼻頭域溺水，消防、海巡和警方都派員前往救援，陸海空搜尋都未發現他的蹤影。
據了解，37歲莊男和張姓夫妻透過社群軟體LINE社團認識，8日相約從鼻頭公園下水自由潛水。當天海流強勁，3人離岸際越來越遠。張妻被救上岸後，張男也勉強自行游上岸，但始終莊男上岸，張妻急忙打119求救。
海巡人員今午接獲1艘遊艇通報，在鼻頭角附近（北緯25°07.523，東經121°55.477）發現男性屍體。澳底海巡隊PP-3566巡防艇到場後，將屍體打撈上船。初步核對照片，認為就是8日潛水失蹤的莊男。海巡艇將屍體載運進澳底漁港，並聯繫家屬協助指認。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言