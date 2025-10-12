4天前鼻頭海域潛水失蹤 陸海空搜救無所獲 今被人發現遺體在海面漂流

莊姓男子8日到新北市鼻頭海域潛水時失蹤，今午明有艘遊艇在鼻頭海域，發現男子遺體在海面漂流。海巡隊獲報後，派遣巡防艇到場打撈，並載回澳底漁港，通知莊男家屬指認。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心8日今午接獲報案，指有名男子疑在鼻頭域溺水，消防、海巡和警方都派員前往救援，陸海空搜尋都未發現他的蹤影。

據了解，37歲莊男和張姓夫妻透過社群軟體LINE社團認識，8日相約從鼻頭公園下水自由潛水。當天海流強勁，3人離岸際越來越遠。張妻被救上岸後，張男也勉強自行游上岸，但始終莊男上岸，張妻急忙打119求救。