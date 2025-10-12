疑誤會房屋遭擅掛 男涉損毀高市議員參選人旗幟

國民黨高雄市議員陸淑美女兒黃韻涵將參選下屆第3選區議員，競選旗幟卻在今天上午遭人損毀。經警方調查，疑似1名男子誤會房屋遭擅自懸掛旗幟，才動手破壞。

高雄市警察局岡山分局員警說明，巡邏員警上午7時許行經和平路與大埕街口時，發現懸掛在1樓建物上的高雄市議員參選人競選旗幟遭損毀，後續立即通知相關人員釐清案情，並保全現場影像與證據，調閱周邊監視器畫面追查。

警方表示，參選人團隊當初有和屋主接洽懸掛旗幟事宜，但房屋產權為多人持有，其中1名產權人後續發現房屋被懸掛旗幟，誤以為是遭人擅自設置，便於上午7時許以不明方式損毀旗幟，而該名男子到案後也坦承破壞旗幟。

對此，黃韻涵母親、國民黨高雄市議員陸淑美簡短回應，警方發現此事後主動通報，一切交由警方處理。

陸淑美現為高雄市第3選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）市議員，歷任高雄市議員、高雄縣議會副議長、高雄市議會副議長等，5月間向外界宣布「美力接棒」，女兒黃韻涵將參選下屆議員，陸淑美後續將退居幕後服務選民。