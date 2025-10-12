高雄議員參選人黃韻涵競選看板遭利刃破壞 警方查緝中

國民黨高雄市資深議員陸淑美宣布不競選連任，由女兒黃韻涵接棒參選，今早卻傳出黃韻涵位於岡山區的兩面形象看板遭人持利刃惡意破壞，警方正調閱監視器積極查緝破壞者。黃韻涵說，針對此事不預設立場，全案交給警方處理。

高雄市第3選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）應選5席議員，除陸淑美宣布交棒外，其餘4人爭取連任，另有新人蔡秉璁、蔣宛庭爭取民進黨提名。

黃韻涵參選看板林立，今晨7時多有人發現，兩面張掛在岡山區平和路與大埕街路口一棟老房子的帆布遭人刻意破壞，疑似持利刃將臉部以下的帆布割除丟棄，此情形也引起巡邏員警注意。