高雄議員參選人黃韻涵競選看板遭利刃破壞 警方查緝中
國民黨高雄市資深議員陸淑美宣布不競選連任，由女兒黃韻涵接棒參選，今早卻傳出黃韻涵位於岡山區的兩面形象看板遭人持利刃惡意破壞，警方正調閱監視器積極查緝破壞者。黃韻涵說，針對此事不預設立場，全案交給警方處理。
高雄市第3選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）應選5席議員，除陸淑美宣布交棒外，其餘4人爭取連任，另有新人蔡秉璁、蔣宛庭爭取民進黨提名。
黃韻涵參選看板林立，今晨7時多有人發現，兩面張掛在岡山區平和路與大埕街路口一棟老房子的帆布遭人刻意破壞，疑似持利刃將臉部以下的帆布割除丟棄，此情形也引起巡邏員警注意。
黃韻涵說，鄰居告知今早起床後發現看板遭破壞，恰巧警方也到場巡邏，此事件是她宣布參選以來首次遇到，警方正調閱路口監視器，並鎖定特定對象追查中，全案交給警方偵辦，希望早日釐清案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言