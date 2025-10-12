碧潭大橋下新店溪驚見浮屍 新北8旬男昨甫失蹤今成冰冷遺體
今天上午有民眾行經新北市新店區碧潭大橋時，發現有1具浮屍在新店溪上載浮載沉，立即通報119到場救援。消防人員到場將這具浮屍打撈上岸，經調查死者是昨天才剛被通報失蹤的86歲張姓男子，經勘驗張男身上並無外傷，確切死因仍待相驗釐清。
據了解，死者86歲張姓男子昨天離家外出後失去音訊，家屬見張男未返家焦急地報警協尋。今天上午8時許新店碧潭大橋東岸有民眾發現1具浮屍，經消防人員打撈上岸及警方採證後，確認死者是甫通報失蹤的張姓男子。
警方鑑識人員發現張姓老翁身上並無明顯外傷，初步排除外力介入，確切死因仍待檢察官相驗釐清。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
