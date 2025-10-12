斑馬線驚魂！行人滑手機過馬路險遭撞 轎車急煞仍可罰

網路社群流傳高雄1段驚險影片，畫面中1名行人正滑手機走斑馬線過馬路，突然1輛轎車直衝而來，及時煞車，行人嚇得連忙後退一步，險些被撞。警方表示，仍可罰駕駛人未禮讓行人。

路口停等紅燈的車輛行車記錄器，錄下驚險畫面，貼上網路。據了解，是昨天下午2時許，1名男子在高雄市小港區大鵬路，走行人穿越道要過馬路，他邊緩緩前行邊專注滑手機，看似平靜，豈料車輛1輛黑色轎車突然快速左轉逼近，見男子過馬路才趕緊煞車，險些將男子撞飛。

轎車刺耳的煞車聲嚇了男子一大跳，路人也看得心驚膽顫。有人認為「這樣開車遲早出事」，也有人對行人滑手機過馬路，捏一把冷汗。