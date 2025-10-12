彰化永靖汽機車對撞車禍 79歲女騎士卡車底傷重不治

彰化縣永靖鄉圳腳巷今天上午8點多發生一起死亡車禍，機車女騎士79歲王婦與小客車在路口相撞，女騎士被壓在車底，救出後已無生命跡象，經搶救後仍傷重不治。

彰化消防局第二大隊永靖分隊今天上午8點46分接獲通報在永靖鄉圳腳巷81弄與洪厝巷77弄路口有車禍需救援，消防人員抵達時發現機車女騎士被壓在車底動彈不得，消防員以車輛救助頂舉袋將小客車頂高後，將受困王婦救出，但發現她已無生命跡象，即上頸圈保護長背板固定後，並施以CPR及AED急救，並送衛部彰化醫院急救，但最後仍傷重不治。