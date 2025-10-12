快訊

車輪餅、三明治…拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中還有現做的

獨／「拜託找我的神主牌」鏟子超人真的奮力挖出土 現場爆歡呼

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

彰化永靖汽機車對撞車禍 79歲女騎士卡車底傷重不治

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣永靖鄉圳腳巷今天上午8點多發生一起死亡車禍，機車女騎士79歲王婦與小客車在路口相撞，女騎士被壓在車底，救出後已無生命跡象，經搶救後仍傷重不治。

彰化消防局第二大隊永靖分隊今天上午8點46分接獲通報在永靖鄉圳腳巷81弄與洪厝巷77弄路口有車禍需救援，消防人員抵達時發現機車女騎士被壓在車底動彈不得，消防員以車輛救助頂舉袋將小客車頂高後，將受困王婦救出，但發現她已無生命跡象，即上頸圈保護長背板固定後，並施以CPR及AED急救，並送衛部彰化醫院急救，但最後仍傷重不治。

警方初步了解，駕駛小客車的王女沿洪厝巷77弄往東直行到路口時，與左側沿圳腳巷81弄往南直行的79歲王姓女騎士相撞，汽車王姓女駕肇並無酒駕，且根據行車記錄器顯示車速不到30公里，疑因未禮讓機車而相撞，真正肇事原因調查中。

永靖鄉圳腳巷與圳腳巷巷口今天上午發生一起死亡車禍，79歲王姓女機車騎士與小客車在路口相撞，王婦被壓在車底，救出後已無生命跡象。圖／民眾提供
永靖鄉圳腳巷與圳腳巷巷口今天上午發生一起死亡車禍，79歲王姓女機車騎士與小客車在路口相撞，王婦被壓在車底，救出後已無生命跡象。圖／民眾提供
永靖鄉圳腳巷與圳腳巷巷口今天上午發生一起死亡車禍，79歲王姓女機車騎士與小客車在路口相撞，王婦被壓在車底，救出後已無生命跡象。圖／民眾提供
永靖鄉圳腳巷與圳腳巷巷口今天上午發生一起死亡車禍，79歲王姓女機車騎士與小客車在路口相撞，王婦被壓在車底，救出後已無生命跡象。圖／民眾提供

車禍

延伸閱讀

2025台灣設計展「彰化智造」專書今發表 看見彰化隱形冠軍

彰化產業低調卻是隱形冠軍 縣府專書說奮鬥故事

女騎士闖嘉市府停車場柵欄砸頭摔車受傷 市府：標示1桿1車勿跟車

影／黃子佼又出事了！開車撞傷女騎士未等警就離開 再吃肇逃及傷害罪

相關新聞

影／驚險翻車畫面曝光 沙鹿向上路砂石車翻車波及4轎車

驚險翻車畫面曝光，台中市沙鹿區常發生車禍的向上路長下坡路段，一輛砂石車今天行駛途中，駕駛疑發現煞車失靈，轉向對向無車方向...

彰化機車自撞轎車彈飛又被公車撞 後座17歲女宣告不治

彰化縣台一線昨深夜發生一起嚴重車禍，ㄧ對男女朋友共乘機車行經花壇鄉中山路時，突然失控撞上路旁停放的2轎車，機車反彈到車道上，遭後方...

高雄婚禮會館無預警停電「摸黑吃飯」 業者甩鍋台電回應了

一名市民本月4日參加高雄台鋁生活廣場晶綺盛宴會館舉辦的婚禮，到場後被通知場館無預警停電，造成所有人在無冷氣之下吃完午餐，...

建國花市高價1.8萬海刺柑盆栽失竊 警調監視器抓賊尋回

蔡姓男子涉嫌在台北市建國花市趁攤商不注意，竊取售價1萬8000元的海刺柑盆栽，被員警通知到案稱因缺錢行竊，警方查扣盆栽發...

台東鹿野透天厝暗夜竄出熊熊烈焰 男住戶背部燒燙傷

今天凌晨約4點，台東縣鹿野鄉一處3層樓建物冒出熊熊烈焰，火勢疑從2樓往上延燒至3樓，消防局出動9車19人前往搶救，所幸僅...

連假阿里山車多釀追撞 2車滑向民宅「各停一戶」

雙十連假期間阿里山地區湧入大量車流，國慶日當天下午，有2輛車撞停在民宅前「各停一戶」，警方到場看到這景象也感到詫異，原來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。