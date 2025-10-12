聽新聞
0:00 / 0:00
影／驚險翻車畫面曝光 沙鹿向上路砂石車翻車波及4轎車
驚險翻車畫面曝光，台中市沙鹿區常發生車禍的向上路長下坡路段，一輛砂石車今天行駛途中，駕駛疑發現煞車失靈，轉向對向無車方向，自撞安全島後翻車，但車上翻倒的廢棄物仍波及4輛轎車，砂石車駕駛受傷，自撞驚險畫面曝光；警方提醒，到中午12時，車禍路段仍管制交通，只維持單向通車。
清水警分局調查，今天上午9時56分，在沙鹿區向上路六段808號前，36歲侯姓男子駕駛砂石車沿向上路6段東往西方向行駛，駕駛疑煞車失靈向左閃避至對向車道後翻車，另散落物波即4輛轎車，現場為砂石車駕駛1人受傷，侯男頭部撕裂傷、意識清楚、自行脫困、無生命危險。
駕駛經酒測後無酒駕情事，將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。光田醫院表示，36歲侯姓男子到院時意識清楚，頭有撕裂傷及身上多處擦傷，目前仍在檢查中。
據了解，侯男自述，他開車在下坡路段時發現煞車失靈，前方路口已有車輛停等紅燈，他看到對向車道沒車輛，往內側車道轉，撞向安全島避免災情嚴重。
警方表示，目前造成向上路往市區方向單向封閉，清水分局獲報後已加派警力進行交通疏導及指揮管制，現場進行拖吊作業中，將盡速恢復交通，請用路人提早改道。
警方呼籲用路人，行車前應檢查車輛是否正常，平常應定期車輛檢查，尤其是大型車輛，不可違規超載及超速行駛，警方將持續加強宣導並嚴格執行取締大型車輛違規行為，以確保用路人、車行的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言