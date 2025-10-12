快訊

影／驚險翻車畫面曝光 沙鹿向上路砂石車翻車波及4轎車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

驚險翻車畫面曝光，台中市沙鹿區常發生車禍的向上路長下坡路段，一輛砂石車今天行駛途中，駕駛疑發現煞車失靈，轉向對向無車方向，自撞安全島後翻車，但車上翻倒的廢棄物仍波及4輛轎車，砂石車駕駛受傷，自撞驚險畫面曝光；警方提醒，到中午12時，車禍路段仍管制交通，只維持單向通車。

清水警分局調查，今天上午9時56分，在沙鹿區向上路六段808號前，36歲侯姓男子駕駛砂石車沿向上路6段東往西方向行駛，駕駛疑煞車失靈向左閃避至對向車道後翻車，另散落物波即4輛轎車，現場為砂石車駕駛1人受傷，侯男頭部撕裂傷、意識清楚、自行脫困、無生命危險。

駕駛經酒測後無酒駕情事，將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。光田醫院表示，36歲侯姓男子到院時意識清楚，頭有撕裂傷及身上多處擦傷，目前仍在檢查中。

據了解，侯男自述，他開車在下坡路段時發現煞車失靈，前方路口已有車輛停等紅燈，他看到對向車道沒車輛，往內側車道轉，撞向安全島避免災情嚴重。

警方表示，目前造成向上路往市區方向單向封閉，清水分局獲報後已加派警力進行交通疏導及指揮管制，現場進行拖吊作業中，將盡速恢復交通，請用路人提早改道。

警方呼籲用路人，行車前應檢查車輛是否正常，平常應定期車輛檢查，尤其是大型車輛，不可違規超載及超速行駛，警方將持續加強宣導並嚴格執行取締大型車輛違規行為，以確保用路人、車行的安全。

台中市沙鹿區向上路今天發生車禍，砂石車自撞後翻車。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區向上路今天發生車禍，砂石車自撞後翻車。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區向上路今天發生車禍，砂石車自撞後翻車。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區向上路今天發生車禍，砂石車自撞後翻車。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區向上路今天發生車禍，砂石車自撞後翻車。圖／警方提供
台中市沙鹿區向上路今天發生車禍，砂石車自撞後翻車。圖／警方提供
台中市沙鹿區向上路今天發生車禍，砂石車自撞後翻車。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路今天發生車禍，砂石車自撞後翻車。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路今天發生車禍，砂石車自撞後翻車，警方到場疏導交通。圖／警方提供
台中市沙鹿區向上路今天發生車禍，砂石車自撞後翻車，警方到場疏導交通。圖／警方提供

