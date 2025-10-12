麻袋裝現金偷偷放停車場 中和警一開赫見32萬鈔票立逮通緝車手

63歲林男9日將1只麻袋放在新北市中和區一處停車場，巡邏警發現後上前盤查要求開啟麻袋檢視，赫見竟裝有32萬餘元現金。經查林男涉投資詐騙剛面交完準備上繳贓款，查證身分後確認林男是洗錢通緝犯。詢後依詐欺及洗錢罪嫌送辦並羈押禁見。

警方調查，63歲林男9日晚間7時許在新北市中和區圓通路附近，向被股票投資詐騙的被害人郭男相約面交取款。林男收到郭男交付的32萬8千元現金後步行到附近一處停車場，見四下無人偷偷摸摸的將裝有現金的麻袋放在1輛轎車後車輪處。此時中和警巡經見狀懷疑林男進行詐欺，立即上前盤查。

警方經盤查後發現林男是洗錢通緝犯，隨即喝令林男開啟麻袋檢視，發現內含32萬餘元現金，林男才坦承剛才在附近巷弄向郭男面交取得詐騙贓款，警方當場將他逮捕，起獲手機1支、假冒工作證1張、郭男遭詐的32萬8千元及林男隨身現金1萬2千6百元等證物。