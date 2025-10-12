高雄婚禮會館無預警停電「摸黑吃飯」 業者甩鍋台電回應了

一名市民本月4日參加高雄台鋁生活廣場晶綺盛宴會館舉辦的婚禮，到場後被通知場館無預警停電，造成所有人在無冷氣之下吃完午餐，現場人員也摸黑布置會場，場館業者推託稱台電臨時停電，本身也是受災戶，只願意賠償一箱紅酒。但台電事後打臉表示當日是台鋁公司自有設備發生故障，非台電設備因素。

一名市民在社群平台發文表示，他日前參與高雄一間在婚宴場館舉辦的婚禮，原本預計中午12點要開桌，賓客在10點30分陸續抵達後才發現「現場一片黑」，場館業者才臨時告知台電無預警停電，因此當下所有佈置廠商都必須使用手機手電筒、摸黑佈置，結婚新人也只在悶熱休息室內化妝，他質疑業者沒有備用電源、沒有緊急備案。

該場館在11點半復電後，婚禮因此延至12點半開桌，但民眾仍發現場館未恢復冷氣，怒批「冷氣完全不涼，所有人邊吃飯邊流汗，完全沒有任何一個負責人出來致意說明。」婚禮結束後，經理出面致歉表示場館也是受災戶，業者還要自費花錢找發電機，並拒絕賠償，只能開立證明，讓家屬自行去向台電提告賠償損失。

事後該民眾在社群發文直言「我們從頭到尾都沒有要求賠償，但你們完全沒有危機處理，也不用致意一下新人嗎？」最後業者只願意賠償一箱紅酒，民眾直言並非是要業者賠償，而是業者的處理態度、危機處理機制引發大家不滿。

台電對此回應，當天是台鋁公司自有設備發生故障，造成台電饋線小環路跳脫，造成唯一僅該公司停電，台電當下派員和台鋁公司機電人員共同查明原因，隨即採取緊急處置，上午11時23分恢復供電。因此事為用戶自有設備異常所引起，未影響其他區域供電，亦非台電設備因素，相關民眾糾紛應由台鋁公司對外說明較為妥適。

台電呼籲，重要用戶應加強內部用電設備巡檢與維護，並可評估加裝不斷電系統（UPS）或其他備援措施，以提升自有用電系統穩定性，避免類似情況再度發生。