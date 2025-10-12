高雄科技執法路口轎車將行人撞飛 罰比6000元還重原因曝光

高市博愛二路與新莊一路口有科技執法，喬姓男子8日晚間8時駕車欲右轉博愛二路後即往前開，當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在地，致陳手腳擦傷，網酸「駕駛技術比切西瓜還扯」；喬男因未禮讓還撞傷行人，被警方開罰最低可罰7200元罰單。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」有網友貼文並附上影片指，「有科技執法還這樣，沒長眼睛嗎？」影片車禍事故地點在左營區新莊一路與博愛二路口，只見當時有一男一女的行人走在斑馬線上，一輛休旅車右轉回正後即往前開，將男行人撞倒在地。

事故過程被他車行車記錄器錄下PO網，引起網友熱議，有網友狠酸，「車頭都擺正了還看不到人．．．這比切西瓜的還扯了」、「又是隔熱紙太黑，冷氣音樂太強？」、「剛好人走到右邊A柱死角，算駕駛倒楣看不到」。

有網友批評「轉彎慢慢的、車子擺正後 卻無視行人通行開過去，實在無法理解，這樣也能撞上去」、「太扯了，行人那麼明顯還會被撞」、「駕車不長眼不帶腦，不要說科技執法就算有警察在旁邊一樣給你撞下去」、「開到斑馬線還不停車，代表他認定行人一定會讓他」、「跟自己的駕照說掰掰」。

轄區左營警分局表示，這起事故發生在8日晚間8時，當時喬姓男子（35歲）駕車沿新莊一路右轉車道西向南行駛至博愛二路口，擦撞沿新莊一路行人穿越道西向東行走的陳姓男子（66歲）。

事故造成陳男手腳多處擦挫傷，陳男意識清楚，經119救護人員到場檢傷後無須送醫；另喬男未受傷，經酒測無飲酒情事。