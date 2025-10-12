快訊

要把T17、T18給輝達才不同意新壽換約？ 北市府駁：工程延宕是主因

MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍

大學聘師／聘錯師代價5千萬 防近親繁殖的旋轉門該廢？

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄科技執法路口轎車將行人撞飛 罰比6000元還重原因曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市博愛二路與新莊一路口有科技執法，喬姓男子8日晚間8時駕車欲右轉博愛二路後即往前開，當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在地，致陳手腳擦傷，網酸「駕駛技術比切西瓜還扯」；喬男因未禮讓還撞傷行人，被警方開罰最低可罰7200元罰單。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」有網友貼文並附上影片指，「有科技執法還這樣，沒長眼睛嗎？」影片車禍事故地點在左營區新莊一路與博愛二路口，只見當時有一男一女的行人走在斑馬線上，一輛休旅車右轉回正後即往前開，將男行人撞倒在地。

事故過程被他車行車記錄器錄下PO網，引起網友熱議，有網友狠酸，「車頭都擺正了還看不到人．．．這比切西瓜的還扯了」、「又是隔熱紙太黑，冷氣音樂太強？」、「剛好人走到右邊A柱死角，算駕駛倒楣看不到」。

有網友批評「轉彎慢慢的、車子擺正後 卻無視行人通行開過去，實在無法理解，這樣也能撞上去」、「太扯了，行人那麼明顯還會被撞」、「駕車不長眼不帶腦，不要說科技執法就算有警察在旁邊一樣給你撞下去」、「開到斑馬線還不停車，代表他認定行人一定會讓他」、「跟自己的駕照說掰掰」。

轄區左營警分局表示，這起事故發生在8日晚間8時，當時喬姓男子（35歲）駕車沿新莊一路右轉車道西向南行駛至博愛二路口，擦撞沿新莊一路行人穿越道西向東行走的陳姓男子（66歲）。

事故造成陳男手腳多處擦挫傷，陳男意識清楚，經119救護人員到場檢傷後無須送醫；另喬男未受傷，經酒測無飲酒情事。

警方研判喬男當時不僅在路口未停讓行人，還撞上行人致受傷，依違反道路交通管理處罰條例第44條第4項規定，開出可處7200元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕照1年，警方依法製單舉發；另依規定完成測繪、蒐證，詳細肇責由交通大隊分析研判。

喬姓男子8日晚間8時駕車從高市新莊一路右轉博愛二路後往前開，當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在地，警消趕抵處理。圖／讀者提供
喬姓男子8日晚間8時駕車從高市新莊一路右轉博愛二路後往前開，當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在地，警消趕抵處理。圖／讀者提供
喬姓男子8日晚間8時駕車從高市新莊一路右轉博愛二路後往前開（左紅圈），當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在地（右紅圈）。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
喬姓男子8日晚間8時駕車從高市新莊一路右轉博愛二路後往前開（左紅圈），當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在地（右紅圈）。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
喬姓男子8日晚間8時駕車從高市新莊一路右轉博愛二路後往前開，當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在地，警消趕抵處理。圖／讀者提供
喬姓男子8日晚間8時駕車從高市新莊一路右轉博愛二路後往前開，當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在地，警消趕抵處理。圖／讀者提供
喬姓男子8日晚間8時駕車從高市新莊一路右轉博愛二路後往前開，當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在地（紅圈處）。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
喬姓男子8日晚間8時駕車從高市新莊一路右轉博愛二路後往前開，當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在地（紅圈處）。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
喬姓男子8日晚間8時駕車從高市新莊一路右轉博愛二路後往前開，當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在地（紅圈處）。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
喬姓男子8日晚間8時駕車從高市新莊一路右轉博愛二路後往前開，當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在地（紅圈處）。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

行人

延伸閱讀

彰化機車自撞轎車彈飛又被公車撞 後座17歲女宣告不治

影／高雄行人闖紅燈遭撞又一樁 男走斑馬線滑手機遭車撞飛骨折

影／勸阻別人抽菸遭追車？高雄機車男失控衝上人行道摔傷

影／高雄8旬嬤闖紅燈走斑馬線 差3個枕木紋被機車撞飛重傷

相關新聞

彰化機車自撞轎車彈飛又被公車撞 後座17歲女宣告不治

彰化縣台一線昨深夜發生一起嚴重車禍，ㄧ對男女朋友共乘機車行經花壇鄉中山路時，突然失控撞上路旁停放的2轎車，機車反彈到車道上，遭後方...

建國花市高價1.8萬海刺柑盆栽失竊 警調監視器抓賊尋回

蔡姓男子涉嫌在台北市建國花市趁攤商不注意，竊取售價1萬8000元的海刺柑盆栽，被員警通知到案稱因缺錢行竊，警方查扣盆栽發...

台東鹿野透天厝暗夜竄出熊熊烈焰 男住戶背部燒燙傷

今天凌晨約4點，台東縣鹿野鄉一處3層樓建物冒出熊熊烈焰，火勢疑從2樓往上延燒至3樓，消防局出動9車19人前往搶救，所幸僅...

連假阿里山車多釀追撞 2車滑向民宅「各停一戶」

雙十連假期間阿里山地區湧入大量車流，國慶日當天下午，有2輛車撞停在民宅前「各停一戶」，警方到場看到這景象也感到詫異，原來...

又發生車禍！ 台中沙鹿向上路長下坡路段砂石車翻車 全線車道封閉

又車禍，台中市沙鹿區向上路長下坡路段今天發生砂石車自撞安全島翻車，全車橫躺向上路，還翻到對向車道，全線車道封閉，目前仍管...

高雄科技執法路口轎車將行人撞飛 罰比6000元還重原因曝光

高市博愛二路與新莊一路口有科技執法，喬姓男子8日晚間8時駕車欲右轉博愛二路後即往前開，當場將走在斑馬線上的陳姓男子撞倒在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。