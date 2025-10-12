網傳光復災區百人死亡 花蓮縣警局速破假訊息

快訊

中央社／ 花蓮縣12日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，各地民眾化身「鏟子超人」到災區協助，但另一方面也出現散播災區百人死亡等謠言，花蓮縣警察局第一時間已請當事人說明，並呼籲民眾避免觸法。

花蓮縣警察局表示，在眾人全力救援光復災區時，網路上竟傳出不少駭人聽聞的不實謠言和假訊息，有的針對死亡人數的浮誇擴大，有的不實抨擊各級政府的救災措施，大大打擊正在全力救災的政府機關效能及民眾對於政府施政的信心，也影響第一線救災人員的士氣。

警方表示，一名北部自主前來協助救災的40歲鍾姓男子，在沒有查證的情形下，以自己的網路帳號貼文散播災區百人死亡的訊息供人瀏覽，造成社會大眾一片譁然和驚恐。

相關主責救災單位在第一時間就上網闢謠，也有民眾在鍾男的留言下方回應澄清這是不實訊息，花蓮縣警察局也在第一時間請鍾男前來說明訊息的來源，而鍾男也在警方告知這是假訊息後，立即在網路上道歉澄清。

花蓮縣警察局長陳百祿表示，在言論自由的時代，對於各種訊息的接收，應負有注意真實和查證的義務，避免在接到假訊息後散播於眾，造成社會恐慌和緊張，因而觸犯災害防救法第53條及社會秩序維護法第63條的規定。

花蓮 警察 網路

