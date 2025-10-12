又發生車禍！ 台中沙鹿向上路長下坡路段砂石車翻車 全線車道封閉

又車禍，台中市沙鹿區向上路長下坡路段今天發生砂石車自撞安全島翻車，全車橫躺向上路，還翻到對向車道，全線車道封閉，目前仍管制交通，駕駛受傷送醫，還波及一輛轎車，肇事原因由警方調查中。

台中市消防局今天上午9時56分獲報，沙鹿區向上路六段有車禍需救護，據報案人表示上址1輛大貨車有翻車的情況，不確定有無人員受困，立即派遣犁份及沙鹿分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員8名，由犁份分隊分隊長李孝義帶隊前往搶救。