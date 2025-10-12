聽新聞
建國花市高價1.8萬海刺柑盆栽失竊 警調監視器抓賊尋回
蔡姓男子涉嫌在台北市建國花市趁攤商不注意，竊取售價1萬8000元的海刺柑盆栽，被員警通知到案稱因缺錢行竊，警方查扣盆栽發還，將蔡依竊盜罪函送。
警方調查，無業60歲蔡姓男子上月28日下午4時許前往建國花市，假意挑選商品，趁攤商忙碌疏於看管，從商品架上拿取1盆海刺柑盆栽，開車離開返回新北市土城區住處。
攤商盤點發現海刺柑盆栽遭竊，本月5日赴大安警分局新生南路派出所報案，指損失1萬8000元。員警調閱調閱監視器查知蔡，隔天通知到案，他攜帶盆栽交給警方，稱看到盆栽很喜歡，因缺錢行竊，警方查扣盆栽發還，詢後將蔡依竊盜罪函送。
大安分局呼籲，攤商多加裝監視器，留意商品，鄰近攤商相互協助照應，降低失竊風險；另外，民眾在人潮眾多處所要留意隨身物品及皮包放置位置，勿讓財物離身，避免失竊。
