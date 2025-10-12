聽新聞
彰化機車自撞轎車彈飛又被公車撞 後座17歲女宣告不治
彰化縣台一線昨深夜發生一起嚴重車禍，ㄧ對男女朋友共乘機車行經花壇鄉中山路時，突然失控撞上路旁停放的2轎車，機車反彈到車道上，遭後方來的公車撞擊，兩人傷勢嚴重，後座17歲王姓女子當場沒有生命跡象，送往醫院急救仍宣告不治。
事故發生在晚間近11點，位於花壇鄉中山路二段附近，22歲吳姓男子載著17歲王姓女子突然失控自撞路邊的兩輛自小客車，撞擊力道猛烈，機車與騎士被彈飛至道路中央分，又遭一輛公車碰撞，造成二次傷害。
彰化縣消防局獲報後，立即出動救援，救援人員到達後，女子已呈現OHCA狀態，救護員立刻為她施以CPR、使用AED監測，並上頸圈、長背板固定，男子傷患傷勢嚴重，臉部有嚴重撕裂傷，大腿明顯骨折，立即將2人緊急送往彰化秀傳醫院急救。
院方說，王姓女子主要傷勢在頭部，因傷勢嚴重已宣告不治，吳姓男子腹內出血、肝臟撕裂傷，還在加護病房搶救中。
兩人昨晚原本要回男方大村的家中，警方查看後車行車紀錄器，發現機車行駛突然偏離車道，撞到路旁車輛，兩輛車雖沒超過邊線，但未依順向停車，警方將開出告發單。
警方說，推測機車當下車速約50公里，沒有超速，初步研判是分心釀禍，詳細原因待查。
