台東鹿野透天厝暗夜竄出熊熊烈焰 男住戶背部燒燙傷
今天凌晨約4點，台東縣鹿野鄉一處3層樓建物冒出熊熊烈焰，火勢疑從2樓往上延燒至3樓，消防局出動9車19人前往搶救，所幸僅一名46歲男住戶背部遭燙傷，沒有生命危險。消防局呼籲，民眾務必安裝住宅警報器，可及早發現火警，爭取逃生時間。
台東縣消防局接獲報案，對方指稱鹿野鄉3層樓建築物的2樓竄出火煙，不確定是否有人受困。消防局調派關山大隊及鹿野、關山、延平分隊共計出動9車13名消防人員及6名義消前往搶救，並同步通報110、自來水公司及台電人員到場。
消防局人員趕赴現場滅火，火勢在凌晨5時12分撲滅，經查這棟3層樓建物的1、2樓是鋼筋混凝土結構，3樓為鐵皮加蓋作住宅使用，燃燒面積約40平方公尺，無人員受困，不過一名46歲男性住戶背部燙傷起紅疹，生命徵象穩定，傷患不願就醫。
消防局說明，經查該屋未安裝住宅用火災警報器，起火原因待火調人員進一步調查釐清。
