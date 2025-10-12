聽新聞
連假阿里山車多釀追撞 2車滑向民宅「各停一戶」
雙十連假期間阿里山地區湧入大量車流，國慶日當天下午，有2輛車撞停在民宅前「各停一戶」，警方到場看到這景象也感到詫異，原來自小客貨車行經阿里山公路中埔路段時，疑遭後方自小客車追撞，2車失控滑行各撞至對向2戶民宅，剛好就這樣各停1戶，所幸2名駕駛輕傷送醫後沒有大礙。詳細肇事責任警方調查中。
中埔分局警方表示，10月10日下午2時許，56歲李姓男子駕駛自小客貨車沿阿里山公路西往東行駛，行經中埔路段時，疑遭後方一輛由43歲蔡姓女子駕駛的自小客車追撞，導致2車失控滑行至對向車道民宅前，現場一度壅塞。
事故造成李姓駕駛頭部輕微擦挫傷，蔡姓駕駛胸部及右手輕微擦挫傷，2人皆意識清楚、無生命危險，經救護車送醫治療後均無大礙。警方初步檢測雙方酒測值均為0，肇事原因仍在進一步調查釐清中。
中埔分局呼籲用路人行駛道路，應遵守交通規則及隨時注意與前車保持適當安全間距，並且注重防禦駕駛觀念，避免交通事故發生，以確保生命財產安全。
