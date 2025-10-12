警分局後方傳貓叫聲 女警見臍帶尚未脫落幼貓受困 帶回照料保住一命

新北市瑞芳警方發現一處變電箱狹縫內，有1隻剛出生的幼貓發出鳴叫聲，觀察6小時未見母貓出現，將牠帶回派出所照料，並送獸醫院檢查生命跡象穩定，將交由有照護新生幼貓經驗的民眾接續照顧。

新北市瑞芳警分局今天表示，瑞芳派出所所長林昆秀10日傍晚在分局後方停車場，聽到疑似動物微弱叫聲，擔心有貓咪需要救援。所內警員林幼容有飼養寵物，也具動物照護經驗，她到現場判斷是幼貓的叫聲，考量可能為母貓外出覓食，因此先按兵不動。

警方表示，觀察數小時，發現未來母貓返回餵哺，員警擔心可能是遭遺棄的幼貓，林幼容和同所警員楊函諺、柯宏霖前往查看，循聲發現有隻幼貓受困在上鎖鐵門後方的變電箱狹縫內。3人搬來人字梯和椅子，再由林幼容翻越圍籬救出幼貓。

這隻幼貓被救出時臍帶尚未脫落、體溫偏低。林幼容用毛巾包裹保暖，楊函諺前往便利商店購買暖暖包、毛巾及紙箱幫牠造窩，再以自家幼貓奶粉與奶瓶餵食。經過一段時間的照顧和進食，幼貓逐漸恢復體力，讓員警鬆了一口氣。

林幼容下班後，即將幼貓送往獸醫院檢查，獸醫師檢視生命跡象穩定，後續將轉交給具有照護新生幼貓經驗的友人接手照顧。

瑞芳動物之家表示，多數母貓、母狗只是暫時性離巢覓食或避人，一旦人類介入過早撿拾，反而讓奶貓奶狗失去母親照顧的機會。母貓母狗不會隨便拋棄奶貓奶狗，應減少不必要的撿拾行為，發現可疑狀況可通報動保處處理。