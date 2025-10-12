洗完澡浴室門打不開 澎湖女隔窗狂呼救5消防員撬開2道門鎖尷尬救人

澎湖縣馬公市余姓女子今天凌晨在位於三多路租處2樓洗澡，沐浴後發現門鎖損壞打不開，手機沒帶，在窗戶旁狂呼救，所幸隔壁棟鄰居聽見「救命聲」幫打119，消防局出動2車5人，動用器具破壞大門及浴室2道門鎖才將余女救出。

澎湖縣消防局指出，今天凌晨零時37分接獲1名居住在三多路的民眾報案指稱，聽見鄰棟出租房屋2樓有人呼救，表示自己沐浴結束後，因浴室門鎖損壞，導致受困浴室，請求協助。

消防局獲報後，立即出動馬公分隊2車5人前往現場，由小隊長林清棋指揮搶救，並通報警方協助處理。

勤務人員到場後，以三用撬棒及電動撐開器陸續破壞該戶大門及浴室等2道門，過程中，安撫受困的51歲余姓女子情緒，勿站在門後，隔壁室友也安慰鄭女「不要怕」。