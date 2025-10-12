影／男童走失 警察、里長和熱心民眾協助找回赤腳走3公里童

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市石岡區8歲男童昨天下午趁家中大人忙碌之際，打開家門，赤著雙腳獨自徒步離家，走了3公里，一度走在大馬路上路人趕緊帶他到路旁並報案，最後由警方、里長和熱心民眾合力協助，迅速找到男童家人。

國慶連續假期，一名8歲男童在鄉下走失消息，讓警察、里長及熱心民眾一起出動尋人；昨天下午4時，住中市石岡區龍興里8歲的男童趁家中大人忙碌之際打開家門，赤著雙腳獨自徒步離家。

他心智發展緩慢，對境風險的認知與判斷能力較一般兒童薄弱，自己一路從龍興里自行徒步3公里，走到往來車輛眾多的豐勢路上。當時，男童獨自在馬路上徘徊遊蕩象，引起路過廖姓民眾的注意。廖姓民眾意識到男童可能有危險，立即將他帶到安全處所安撫照看，並撥打電話報警處理。

東勢分局土牛派出所警員李亦騏接獲報案後立即趕赴現場，發現男童雖然聽得懂大人的話，但無法主動且明確地回答警方的提問，只是坐在地上靜靜的看著周遭的大人，在土牛所員警嘗試溝通時，男童的母親也發現兒子走失，心急向龍興里里長黃清標求助。

台中市石岡區8歲男童昨天下午趁家中大人忙碌之際，打開家門，赤著雙腳獨自徒步離家，最後被找回。圖／警方提供
