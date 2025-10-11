不會是石虎闖禍吧？苗栗三灣機車騎士閃避「野貓」車子陷溝無法動彈
不會是石虎吧？苗栗縣警局頭份分局三灣分駐所警員徐振倫昨天國慶日上午9點多接獲報案，54歲林姓男子騎乘普通重機行經三灣鄉內灣村彌陀寺旁，疑因野貓突然從路旁瞬間衝出，雖然他的車速不快，但因閃避野貓重心不穩，整輛機車偏移陷入水溝無法動彈。
警方到場與他徒手將車輛搬離水溝處，在兩人合作下，機車終於脫困，不料機車卻出現故障，員警熱心載他到三灣市區的機車行處理修車事宜，對警方熱心協助讓機車脫困，林姓男子也表達感謝。
頭份警分局長郭譯隆表示，三灣分駐所員警協助機車脫困，熱心與貼心行為值得嘉許，藉此提醒民眾行經山區及彎道應注意路況與野生動物出沒區域，小心行駛，避免類似情形發生。
苗栗縣政府2022年委託專業團隊執行「苗栗縣石虎族群數量與分布調查」，並公開「石虎出現紀錄網格」圖資，作為未來施政及審查開發案件時的重要參考，圖資顯示全縣僅泰安鄉未曾有石虎現蹤紀錄，其他鄉鎮市都可能有石虎出沒。
早年苗栗縣的公路不時可見犬、貓遭路殺的情況，但屍體未移置，遭到車輛一再輾壓，數日後就消失不見，但隨著石虎保育受到高度關注，民眾對路殺的動物是石虎或是野貓辨識度已大幅提升，但昨天「闖禍」的野貓並未遭撞擊就衝入山林，到底是野貓還是石虎，不得而知。
