不會是石虎闖禍吧？苗栗三灣機車騎士閃避「野貓」車子陷溝無法動彈

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

不會是石虎吧？苗栗縣警局頭份分局三灣分駐所警員徐振倫昨天國慶日上午9點多接獲報案，54歲林姓男子騎乘普通重機行經三灣鄉內灣村彌陀寺旁，疑因野貓突然從路旁瞬間衝出，雖然他的車速不快，但因閃避野貓重心不穩，整輛機車偏移陷入水溝無法動彈。

警方到場與他徒手將車輛搬離水溝處，在兩人合作下，機車終於脫困，不料機車卻出現故障，員警熱心載他到三灣市區的機車行處理修車事宜，對警方熱心協助讓機車脫困，林姓男子也表達感謝。

頭份警分局長郭譯隆表示，三灣分駐所員警協助機車脫困，熱心與貼心行為值得嘉許，藉此提醒民眾行經山區及彎道應注意路況與野生動物出沒區域，小心行駛，避免類似情形發生。

苗栗縣政府2022年委託專業團隊執行「苗栗縣石虎族群數量與分布調查」，並公開「石虎出現紀錄網格」圖資，作為未來施政及審查開發案件時的重要參考，圖資顯示全縣僅泰安鄉未曾有石虎現蹤紀錄，其他鄉鎮市都可能有石虎出沒。

早年苗栗縣的公路不時可見犬、貓遭路殺的情況，但屍體未移置，遭到車輛一再輾壓，數日後就消失不見，但隨著石虎保育受到高度關注，民眾對路殺的動物是石虎或是野貓辨識度已大幅提升，但昨天「闖禍」的野貓並未遭撞擊就衝入山林，到底是野貓還是石虎，不得而知。

林姓男子騎機車閃避野貓，不料失去重心，機車陷入邊溝動彈不得，警方到場救援讓機車脫困。圖／警方提供
林姓男子騎機車閃避野貓，不料失去重心，機車陷入邊溝動彈不得，警方到場救援讓機車脫困。圖／警方提供
林姓男子騎機車閃避野貓，不料失去重心，機車陷入邊溝動彈不得，警方到場救援讓機車脫困。圖／警方提供
林姓男子騎機車閃避野貓，不料失去重心，機車陷入邊溝動彈不得，警方到場救援讓機車脫困。圖／警方提供
林姓男子騎機車閃避野貓，不料失去重心，機車陷入邊溝動彈不得，警方到場救援讓機車脫困，但機車出現故障，警員載他到市區修車行處理後續修車事宜。圖／警方提供
林姓男子騎機車閃避野貓，不料失去重心，機車陷入邊溝動彈不得，警方到場救援讓機車脫困，但機車出現故障，警員載他到市區修車行處理後續修車事宜。圖／警方提供

石虎 苗栗縣 頭份

延伸閱讀

影／黃雀在後！苗栗南苗市場近來頻傳扒竊案 警跟監當場逮獲竊賊

自己挑日子！苗栗大千醫院喜迎5國慶寶寶 其中有2對雙胞胎

桃竹竹苗共推「湖海觀光計畫」 集章換禮拚旅遊經濟

苗栗隨機殺人「救人超人」曝心聲 慶幸擋了這兩刀把傷害降到最小

相關新聞

船長毒駕撞死騎士 逃出醫院被逮

桃園李姓海釣船長國慶日施用完毒品後駕車到台北港，撞死鄭姓單車騎士，李被消防隊員救出後送醫，卻畏罪逃跑，藏匿台北市北投立賢...

不會是石虎闖禍吧？苗栗三灣機車騎士閃避「野貓」車子陷溝無法動彈

不會是石虎吧？苗栗縣警局頭份分局三灣分駐所警員徐振倫昨天國慶日上午9點多接獲報案，54歲林姓男子騎乘普通重機行經三灣鄉內...

高雄左營著名「軍品街」透天厝失火 消防35人馳援滅火外牆鐵窗被燻黑

高市左營區有「軍品街」、「西服街」之稱的西陵街某透天厝今晚6時8分傳火警，消防局出動16車35人搶救，抵達後發現是2樓建...

影／高雄行人闖紅燈遭撞又一樁 男走斑馬線滑手機遭車撞飛骨折

高市85歲方姓老婦今天清晨徒步闖紅燈穿越九如一路斑馬線被機車騎士撞飛，頭部受創送醫；未料，晚間7時許李姓男子無視鳳山區青...

影／4男女國慶遊北海岸火燒車剩骨架 租來的麻煩了

4名男女是高中同學，今天國慶連假相約租車到北海岸野柳遊玩，傍晚5點多行經新北市萬里時，車子引擎突冒煙，4人安全逃生，但車...

屏科大校園連續2起學生騎車自摔亡 校方發聲了

屏東科技大學校園內接連發生兩起學生騎機車自摔死亡事故，校方沉痛發聲明指出，校內已設置多座紅綠燈，並設有「速限40公里」等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。