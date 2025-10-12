聽新聞
船長毒駕撞死騎士 逃出醫院被逮

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

李姓海釣船長前天駕駛皮卡貨車在新北市八里逆向撞死單車騎士，因輕傷被送到林口長庚醫院，他畏罪潛逃。記者林昭彰／翻攝
李姓海釣船長前天駕駛皮卡貨車在新北市八里逆向撞死單車騎士，因輕傷被送到林口長庚醫院，他畏罪潛逃。記者林昭彰／翻攝

桃園李姓海釣船長國慶日施用完毒品後駕車到台北港，撞死鄭姓單車騎士，李被消防隊員救出後送醫，卻畏罪逃跑，藏匿台北市北投立賢公園還繼續吸毒。

四小時後李遭警方逮捕，而枉死的鄭也是毒品列管人口，七月底才勒戒完畢；新北市警蘆洲分局依毒品危害防制條例、過失致死、肇事逃逸、公共危險罪移送士林地檢署，並建請聲押。

李（五十四歲）有毒品、竊盜前科，擁有一艘四十二呎中型娛樂漁船，經營帶客出海釣魚，平時泊靠八里台北港。李自稱十日上午因故被長輩責罵，心情不好，吸毒後開車出門，先到台北港附近釣具行辦事，再開船去加油，開車返家途中曾停靠路邊吸毒，後來開到恍神睡著釀禍。

李的皮卡貨車十日下午四點半左右，在八里區商港一路越過道路中線高速逆向行駛，迎面撞飛路過的單車，又連續撞擊停放路邊的三輛汽、機車，皮卡瞬間翻覆，現場碎片滿地，一片狼藉。

無辜被撞的鄭姓騎士（五十六歲）單身、居無定所，七月底才剛勒戒完畢，是警方列管的毒品人口，卻遇上奪命毒駕。鄭被送至淡水馬偕醫院急救，醫院於下午五點四十二分宣告不治。

李姓船長原受困翻覆的車內，消防隊員合力救出，警方趕抵車禍現場時，他已被送往林口長庚醫院，卻藉「上廁所」逃離急診室。李怕車上的毒品被發現，搭計程車趕回八里事故現場，看到警察正在搜索皮卡，他不敢下車，直接叫司機開往台北市。原本李想找汽車旅館藏匿，卻因客滿訂不到房，他逃到北投立賢公園吸毒拉Ｋ。

警方在李的皮卡搜出五包Ｋ他命、六包卡西酮毒咖啡包，隨即請士林地檢署簽發拘票緝捕，當天晚上十點多循線追到立賢公園逮人歸案，又在李的身上查獲一包Ｋ他命、四包毒咖啡及一支Ｋ菸。

蘆洲分局警詢時，李坦承毒駕，警方昨晚詢後將他移送士檢偵辦。

毒駕 車禍

