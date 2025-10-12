好命大！3女潛水被海流沖走 抓到浮球獲救

賴姓女子等3人在新北萊萊磯釣場海域下海潛水，未上岸失蹤，幸運抓住定置漁網浮球，被宜蘭籍舢舨救起，安全護送上岸未送醫。記者游明煌／翻攝

時序入秋天氣仍炎熱，戲水意外頻傳，有少年前晚溺水命危急救，還有少女昨凌晨在秀姑巒溪遭急流沖走失聯，但也有潛水團員失蹤，抓住漁網浮球被救起。專家指出，很多海域都有離岸流，萬一被大浪捲走要鎮定，「水母漂」待援。

基隆市外木山海興泳池前晚6時多，13歲少年被民眾發現在海面上載浮載沉，隨即他拉上岸，父親在旁沒注意到，被提醒後著急地搶救男童上岸，送醫搶救中。

花蓮縣靜浦部落3名年輕人昨凌晨在秀姑巒溪畔聊天，臨時起意搭現場的竹筏，疑似水流湍急，竹筏翻覆釀全員落水，2人自行上岸，但16歲陳姓少女失蹤，海巡與空勤總隊持續搜尋中，3人當時都未穿救生衣。

宋姓潛水教練昨日上午帶潛水團共12人在新北萊萊磯釣場海域下海潛水，賴姓等3名女團員未上岸失蹤，大批救援人員馳往救援，3女被海流沖走後幸運抓住定置漁網浮球，在離下潛海域約1浬外，被宜蘭籍得利2號救起，並安全護送上宜蘭石城港。

資深潛水教練王銘祥說，下水前要先了解地形環境，自身的救生、安全防護裝備要足夠，才能保護自己。水域狀況多變，很多海域都有海流、離岸流等，萬一被大浪捲走最重要先不要慌保持鎮定「水母漂」，等待救援或水流再帶往岸際漂時機。