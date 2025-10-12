聽新聞
0:00 / 0:00

好命大！3女潛水被海流沖走 抓到浮球獲救

聯合報／ 記者游明煌王長鼎林佳彣／連線報導

賴姓女子等3人在新北萊萊磯釣場海域下海潛水，未上岸失蹤，幸運抓住定置漁網浮球，被宜蘭籍舢舨救起，安全護送上岸未送醫。記者游明煌／翻攝
賴姓女子等3人在新北萊萊磯釣場海域下海潛水，未上岸失蹤，幸運抓住定置漁網浮球，被宜蘭籍舢舨救起，安全護送上岸未送醫。記者游明煌／翻攝

時序入秋天氣仍炎熱，戲水意外頻傳，有少年前晚溺水命危急救，還有少女昨凌晨在秀姑巒溪遭急流沖走失聯，但也有潛水團員失蹤，抓住漁網浮球被救起。專家指出，很多海域都有離岸流，萬一被大浪捲走要鎮定，「水母漂」待援。

基隆市外木山海興泳池前晚6時多，13歲少年被民眾發現在海面上載浮載沉，隨即他拉上岸，父親在旁沒注意到，被提醒後著急地搶救男童上岸，送醫搶救中。

花蓮縣靜浦部落3名年輕人昨凌晨在秀姑巒溪畔聊天，臨時起意搭現場的竹筏，疑似水流湍急，竹筏翻覆釀全員落水，2人自行上岸，但16歲陳姓少女失蹤，海巡與空勤總隊持續搜尋中，3人當時都未穿救生衣。

宋姓潛水教練昨日上午帶潛水團共12人在新北萊萊磯釣場海域下海潛水，賴姓等3名女團員未上岸失蹤，大批救援人員馳往救援，3女被海流沖走後幸運抓住定置漁網浮球，在離下潛海域約1浬外，被宜蘭籍得利2號救起，並安全護送上宜蘭石城港。

資深潛水教練王銘祥說，下水前要先了解地形環境，自身的救生、安全防護裝備要足夠，才能保護自己。水域狀況多變，很多海域都有海流、離岸流等，萬一被大浪捲走最重要先不要慌保持鎮定「水母漂」，等待救援或水流再帶往岸際漂時機。

失蹤 溺水 海巡

延伸閱讀

影／「我們想盡辦法游不回來！」3女抓浮球保命 專家：鎮定最重要

超商店員網交13歲少女…1天內成功達陣3次 判3年半還要賠57萬

花蓮16歲少女半夜搭竹筏落水失蹤 海巡、空勤直升機漏夜找人

台中雨衣男攔路露鳥...噁緊盯少女 4犯猥褻這次判7月要入獄

相關新聞

不會是石虎闖禍吧？苗栗三灣機車騎士閃避「野貓」車子陷溝無法動彈

不會是石虎吧？苗栗縣警局頭份分局三灣分駐所警員徐振倫昨天國慶日上午9點多接獲報案，54歲林姓男子騎乘普通重機行經三灣鄉內...

高雄左營著名「軍品街」透天厝失火 消防35人馳援滅火外牆鐵窗被燻黑

高市左營區有「軍品街」、「西服街」之稱的西陵街某透天厝今晚6時8分傳火警，消防局出動16車35人搶救，抵達後發現是2樓建...

好命大！3女潛水被海流沖走 抓到浮球獲救

時序入秋天氣仍炎熱，戲水意外頻傳，有少年前晚溺水命危急救，還有少女昨凌晨在秀姑巒溪遭急流沖走失聯，但也有潛水團員失蹤，抓...

影／高雄行人闖紅燈遭撞又一樁 男走斑馬線滑手機遭車撞飛骨折

高市85歲方姓老婦今天清晨徒步闖紅燈穿越九如一路斑馬線被機車騎士撞飛，頭部受創送醫；未料，晚間7時許李姓男子無視鳳山區青...

影／4男女國慶遊北海岸火燒車剩骨架 租來的麻煩了

4名男女是高中同學，今天國慶連假相約租車到北海岸野柳遊玩，傍晚5點多行經新北市萬里時，車子引擎突冒煙，4人安全逃生，但車...

屏科大校園連續2起學生騎車自摔亡 校方發聲了

屏東科技大學校園內接連發生兩起學生騎機車自摔死亡事故，校方沉痛發聲明指出，校內已設置多座紅綠燈，並設有「速限40公里」等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。