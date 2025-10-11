聽新聞
影／高雄行人闖紅燈遭撞又一樁 男走斑馬線滑手機遭車撞飛骨折
高市85歲方姓老婦今天清晨徒步闖紅燈穿越九如一路斑馬線被機車騎士撞飛，頭部受創送醫；未料，晚間7時許李姓男子無視鳳山區青年路二段路口紅燈，走斑馬線還邊滑手機，慘遭轎車撞及，導致右大腿骨折、身體多處擦挫傷被送醫。
鳳山警分局指出，潘姓男子（65歲）今晚7時駕車沿青年路二段南往北直行，當時李姓男子（34歲）徒步直接闖越路口，走在斑馬線近中央處時，潘男見狀反應不及，當場將李男撞飛在地。
忠孝派出所員警獲報和救護車趕抵現場，救護員發現李男倒地不起，右大腿骨折、身體多處擦挫傷，送國軍高雄總醫院救治；駕車駕駛潘男未受傷，經警方酒測，無酒駕行為。
警方初步肇事原因為潘男行近行人穿越道未禮讓行人，另李男疑似闖紅燈走在斑馬線上還邊滑手機，雙方均有責任，詳細肇責由交通大隊判定釐清。
