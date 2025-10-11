快訊

獨／國軍再驚傳遭中共吸收！海鋒大隊士兵猛拍雄二飛彈操作書外洩

露面額頭曾纏大片繃帶…拜登罹患攝護腺癌 最新治療進度曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄行人闖紅燈遭撞又一樁 男走斑馬線滑手機遭車撞飛骨折

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市85歲方姓老婦今天清晨徒步闖紅燈穿越九如一路斑馬線被機車騎士撞飛，頭部受創送醫；未料，晚間7時許李姓男子無視鳳山區青年路二段路口紅燈，走斑馬線還邊滑手機，慘遭轎車撞及，導致右大腿骨折、身體多處擦挫傷被送醫。

鳳山警分局指出，潘姓男子（65歲）今晚7時駕車沿青年路二段南往北直行，當時李姓男子（34歲）徒步直接闖越路口，走在斑馬線近中央處時，潘男見狀反應不及，當場將李男撞飛在地。

忠孝派出所員警獲報和救護車趕抵現場，救護員發現李男倒地不起，右大腿骨折、身體多處擦挫傷，送國軍高雄總醫院救治；駕車駕駛潘男未受傷，經警方酒測，無酒駕行為。

警方初步肇事原因為潘男行近行人穿越道未禮讓行人，另李男疑似闖紅燈走在斑馬線上還邊滑手機，雙方均有責任，詳細肇責由交通大隊判定釐清。

高市李姓男子今晚7時許步行闖越鳳山區青年路二段路口紅燈，走斑馬線還邊滑手機，慘遭轎車撞及致右大腿骨折、身體多處擦挫傷。圖／讀者提供
高市李姓男子今晚7時許步行闖越鳳山區青年路二段路口紅燈，走斑馬線還邊滑手機，慘遭轎車撞及致右大腿骨折、身體多處擦挫傷。圖／讀者提供
高市李姓男子今晚7時許步行闖越鳳山區青年路二段路口紅燈，走斑馬線還邊滑手機，慘遭轎車撞及致右大腿骨折、身體多處擦挫傷。圖／讀者提供
高市李姓男子今晚7時許步行闖越鳳山區青年路二段路口紅燈，走斑馬線還邊滑手機，慘遭轎車撞及致右大腿骨折、身體多處擦挫傷。圖／讀者提供
高市李姓男子今晚7時許步行闖越鳳山區青年路二段路口紅燈，走斑馬線還邊滑手機，慘遭轎車撞及致右大腿骨折、身體多處擦挫傷（紅圈處）。圖／讀者提供
高市李姓男子今晚7時許步行闖越鳳山區青年路二段路口紅燈，走斑馬線還邊滑手機，慘遭轎車撞及致右大腿骨折、身體多處擦挫傷（紅圈處）。圖／讀者提供

闖紅燈 撞飛

延伸閱讀

新埔捷運站出口電扶梯「卡鞋」骨折送醫 北捷曝慘跌原因

屏縣今年1至9月闖紅燈釀8死 警方13日起啟動專案加強取締

影／國慶連假南三段也接連出事 黑鷹成功救出高山症與骨折傷患

影／高雄8旬嬤闖紅燈走斑馬線 差3個枕木紋被機車撞飛重傷

相關新聞

屏科大校園連續2起學生騎車自摔亡 校方發聲了

屏東科技大學校園內接連發生兩起學生騎機車自摔死亡事故，校方沉痛發聲明指出，校內已設置多座紅綠燈，並設有「速限40公里」等...

獨／高雄海產行煮魚翅突爆炸黑煙竄天！老闆受傷送醫 19車43消防馳援

高市茄萣區信義海產行今天下午4時10分突傳火警，73歲蔡姓老闆在廠內燉煮魚翅，使用鍋爐試火時，柴油管線不慎爆炸起火燃燒，蘇姓女員工和蔡男的女兒被救出，蔡男為救...

10天內2起死亡車禍 屏科大男大生校園騎機車疑自摔身亡

屏東科技大學校園又發生死亡車禍，今天中午楊姓男大學生在屏科大校內學府路騎機車疑不慎自摔重傷，被送往屏東榮民總醫院龍泉分院...

影／遛狗沒繫繩！汪星人亂竄 龜山男騎士慘遭擊落翻滾數圈

桃園市9日晚間23時41分許，一名18歲劉姓男騎士騎乘普重機車行經光榮路時，因詹姓婦人外出遛狗未繫繩，導致犬隻突然亂竄橫越馬路...

不會是石虎闖禍吧？苗栗三灣機車騎士閃避「野貓」車子陷溝無法動彈

不會是石虎吧？苗栗縣警局頭份分局三灣分駐所警員徐振倫昨天國慶日上午9點多接獲報案，54歲林姓男子騎乘普通重機行經三灣鄉內...

高雄左營著名「軍品街」透天厝失火 消防35人馳援滅火外牆鐵窗被燻黑

高市左營區有「軍品街」、「西服街」之稱的西陵街某透天厝今晚6時8分傳火警，消防局出動16車35人搶救，抵達後發現是2樓建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。