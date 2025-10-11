聽新聞
影／4男女國慶遊北海岸火燒車剩骨架 租來的麻煩了
4名男女是高中同學，今天國慶連假相約租車到北海岸野柳遊玩，傍晚5點多行經新北市萬里時，車子引擎突冒煙，4人安全逃生，但車子陷入火海，消防人員灌救後燒到剩骨架。租賃公司已趕至現場處理，起火原因還待調查。
消防局第六大隊今天下午5時27分獲報，新北市萬里區中福路發火燒車，濃煙竄出，已全面燃燒，出動金山中隊、金山及萬里分隊，共6車11人前往，5時39火勢熄滅， 現場影響一線道，無人員傷亡。
新北市萬里消防分隊小隊長許銘龍說，消防人員到場時車子已全面燃燒，立即布水線灌救，車內人員都已安全逃出，沒有人受傷，起火原因還待調查。
車上3男1女都平安，他們表示，利用國慶連假租車到北海岸野柳旅遊，不知為何車子突然冒煙，趕緊逃生，車子是租來的。租賃公司已趕至現場處理，起火原因還待調查。
