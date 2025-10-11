屏科大校園連續2起學生騎車自摔亡 校方發聲了

屏東科技大學校園內接連發生兩起學生騎機車自摔死亡事故，校方沉痛發聲明指出，校內已設置多座紅綠燈，並設有「速限40公里」等標誌，將持續落實交通安全教育與設施改善，同時也持續呼籲校內騎車、開車，應於規定限速內行駛。

屏科大學府路1日發生一起學生騎機車自摔死亡事故，沒想到今日憾事再度發生，楊姓男學生騎機車自摔後宣告不治。校方發聲明表達哀慟，並表示事故發生後，第一時間派員趕赴現場協助，並全力支援家屬處理後續事宜。

屏科大指出，校內已設置多座紅綠燈等相關號誌，並設有「速限40公里、減速慢行」等警告標誌，但仍不幸發生憾事，令人悲痛。為防止類似事件再發生，會與相關單位密切合作，全面檢視並強化交通安全設施，包含增設測速器等降速措施。

上周四學校也召開會議，與屏東縣警察局合作加強交通安全教育宣導，特別針對大一新生班級作為重點族群，推動更深入的安全輔導與宣導工作，內容涵蓋交通安全講座、機車駕駛訓練、防治教育課程，以及賃居公車體驗與校園標語宣導。

學校也於新生訓練、系輔導大會及家長座談會等場合，持續鼓勵學生多利用校園公車、微型電動車及自行車等慢速交通工具，以培養安全駕駛與防禦性駕駛觀念。