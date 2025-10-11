獨／高雄海產行煮魚翅突爆炸黑煙竄天！老闆受傷送醫 19車43消防馳援
高市茄萣區信義海產行今天下午4時10分突傳火警，據了解蔡姓老闆在廠內燉煮魚翅，使用鍋爐試火時，柴油管線不慎爆炸起火燃燒，蘇姓員工和蔡男女兒被救出，蔡男為救火輕微燙傷；消防人車救援，50分鐘後撲滅，廠房內部被嚴重燒毀、外牆被燻黑。
位於茄萣區的信義海產行今天下午4時10分突傳火警，濃濃黑煙向上竄出，消防局獲報出動19車43人前往馳援，抵達現場後，廠房不斷冒出濃煙，所幸蘇姓員工和蔡姓老闆的女兒被救出，蔡男則在救火時不慎遭輕微燙傷。
據了解，當時蔡姓業者打算在廠房燉煮明天要用的魚翅，正將過爐先試火時，鍋爐柴油管線突然爆炸導致起火燃燒，所幸僅蔡男受輕傷。
消防員佈水線救火，火勢於4時53分後撲滅，但爆炸起火的廠房內部被嚴重燒毀，外牆被燻黑，內部一片狼藉，鍋爐付之一炬，損失待估計；詳細起火原因由火調科調查。
