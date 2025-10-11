台南夫妻至阿里山攀登陡峭路線 女摔倒左腳踝疑脫臼

台南市一對6旬夫妻今天至阿里山攀登路況較陡峭的兒玉山路線，女子不慎摔倒，左腳踝疑脫臼。嘉義縣消防人員上山援救並以背架接駁下山；消防局籲登山應評估自身身體狀況。

嘉義縣消防局於上午10時據報，指阿里山鄉特富野古道附近，在兒玉山往東水山路線方向，有登山客不慎摔傷，阿里山、奮起湖等分隊人車前往，抵達現場時，發現1名60餘歲的女登山客摔傷，左腳踝腫脹、疑脫臼。

消防局表示，兒玉山登山路線較特富野古道具有挑戰性，不僅陡峭且路窄，受傷的女登山客與丈夫是第首次挑戰該路線。在給予傷者相關處置後，因應環境，現場利用L型背架，6、7名人員輪流接駁傷者下山直到登山口，約1.5公里路途，花費2個多小時，因傷者住台南，由其丈夫自行駕車帶回台南就醫。

嘉義縣消防局呼籲，民眾前往山區從事戶外活動時，應充分評估自身身體狀況，並隨時注意天候與裝備，以確保山林旅遊安全。