10天內2起死亡車禍 屏科大男大生校園騎機車疑自摔身亡
屏東科技大學校園又發生死亡車禍，今天中午楊姓男大學生在屏科大校內學府路騎機車疑不慎自摔重傷，被送往屏東榮民總醫院龍泉分院救治後仍宣告不治。屏科大校內1日才剛發生邱姓男大生自撞分隔島死亡事故，沒想到才隔10日又發生死亡車禍。
今日中午12時許，楊姓大一男學生騎機車行經屏科大學府路與仁愛路口附近時，疑不慎自摔，救護人員趕到現場後，緊急送往屏東榮民總醫院龍泉分院救治，不過最後仍宣告不治。
本月1日下午近4時，邱姓男大生騎車行經孟祥體育館前學府路時，疑似轉彎時不慎擦撞分隔島，人噴飛後撞擊分隔島上燈柱，邱男當場失去生命跡象，送醫後宣告不治；沒想到10天後又發生憾事，兩事故地點相距約7、800公尺。
上次死亡車禍後，屏東縣警察局才剛進到屏科大與學校討論合作改善校園內各項交通設施，擬在校內增設測速照相，並強化學生對交通安全管理之認知與重視；沒想到還沒實施，就再次發生死亡車禍。
