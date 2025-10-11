10天內2起死亡車禍 屏科大男大生校園騎機車疑自摔身亡

屏東科技大學校園又發生死亡車禍，今天中午楊姓男大學生在屏科大校內學府路騎機車疑不慎自摔重傷，被送往屏東榮民總醫院龍泉分院救治後仍宣告不治。屏科大校內1日才剛發生邱姓男大生自撞分隔島死亡事故，沒想到才隔10日又發生死亡車禍。

今日中午12時許，楊姓大一男學生騎機車行經屏科大學府路與仁愛路口附近時，疑不慎自摔，救護人員趕到現場後，緊急送往屏東榮民總醫院龍泉分院救治，不過最後仍宣告不治。

本月1日下午近4時，邱姓男大生騎車行經孟祥體育館前學府路時，疑似轉彎時不慎擦撞分隔島，人噴飛後撞擊分隔島上燈柱，邱男當場失去生命跡象，送醫後宣告不治；沒想到10天後又發生憾事，兩事故地點相距約7、800公尺。