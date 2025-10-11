聽新聞
神明的也敢拿！台中賊偷20萬金牌 逃亡2小時「人贓俱獲」遭活逮
台中市大里區新潭福德祠土地公廟在今天清晨遭竊賊入侵，破壞鐵窗後偷走福德正神、福德夫人及石頭公身身上懸掛的四面金牌，警方獲報後成立專案小組，調閱周邊監視器影像，在2小時找到涉案的49歲呂姓男子，呂男到案後坦承犯行，詢後依竊盜罪嫌法辦，追回的4面金牌已歸還廟方。
台中市警局霧峰分局內新派出所所長高俊傑說明，警方在今天上午6時許獲報，一名男子涉嫌潛入轄內新和街某宮廟，竊取供奉神明的金牌，立即成立專案小組，調閱周邊監視器影像，透過比對可疑人車動線，迅速鎖定竊嫌身分。
高俊傑指出，專案小組成員隨即展開追緝行動，上午7時40分許在大里區永隆路口某汽車旅館發現呂姓竊嫌投宿該處，當場將其查獲，並起出遭竊金牌4面，全案人贓俱獲。
霧峰警分局呼籲，民眾及各廟宇應加強防竊措施與監視系統建置，若發現可疑人車徘徊，請立即撥打110報案，共同維護社區治安。警方強調，將持續提升巡邏密度與科技偵查能量，展現守護民眾財產安全的決心。
