神明的也敢拿！台中賊偷20萬金牌 逃亡2小時「人贓俱獲」遭活逮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區新潭福德祠土地公廟在今天清晨遭竊賊入侵，破壞鐵窗後偷走福德正神、福德夫人及石頭公身身上懸掛的四面金牌，警方獲報後成立專案小組，調閱周邊監視器影像，在2小時找到涉案的49歲呂姓男子，呂男到案後坦承犯行，詢後依竊盜罪嫌法辦，追回的4面金牌已歸還廟方。

台中市警局霧峰分局內新派出所所長高俊傑說明，警方在今天上午6時許獲報，一名男子涉嫌潛入轄內新和街某宮廟，竊取供奉神明的金牌，立即成立專案小組，調閱周邊監視器影像，透過比對可疑人車動線，迅速鎖定竊嫌身分。

高俊傑指出，專案小組成員隨即展開追緝行動，上午7時40分許在大里區永隆路口某汽車旅館發現呂姓竊嫌投宿該處，當場將其查獲，並起出遭竊金牌4面，全案人贓俱獲。

霧峰警分局呼籲，民眾及各廟宇應加強防竊措施與監視系統建置，若發現可疑人車徘徊，請立即撥打110報案，共同維護社區治安。警方強調，將持續提升巡邏密度與科技偵查能量，展現守護民眾財產安全的決心。

呂嫌破壞鐵窗後，涉嫌偷走4面市價約20萬的土地公金牌。圖／民眾提供
呂嫌破壞鐵窗後，涉嫌偷走4面市價約20萬的土地公金牌。圖／民眾提供
呂嫌破壞鐵窗後，涉嫌偷走4面市價約20萬的土地公金牌。圖／民眾提供
呂嫌破壞鐵窗後，涉嫌偷走4面市價約20萬的土地公金牌。圖／民眾提供

金牌 監視器 台中市 土地公

